Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Бучельников (49-я минута) и Максим Соркин (53). Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов прервал свою серию без пропущенных шайб, которая в итоге составила 224 минуты 15 секунд. Голкипер установил новый клубный рекорд по этому показателю.
ЦСКА одержал 9-ю победу в последних 11 играх в КХЛ. Армейский клуб располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах. «Нефтехимик» с 63 очками после 60 игр занимает 6-е место на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 27 февраля дома сыграет с «Шанхай Дрэгонс», «Нефтехимик» 1 марта на выезде встретится с хабаровским «Амуром».
Игорь Никитин
Игорь Гришин
Дмитрий Гамзин
(00:00-02:39)
Филипп Долганов
(00:00-57:25)
Дмитрий Гамзин
(03:17-26:20)
Дмитрий Гамзин
(c 27:22)
03:17
Григорий Селезнев
04:47
Прохор Полтапов
27:22
Максим Федотов
39:56
Максим Федотов
40:00
Иван Дроздов
48:56
Дмитрий Бучельников
(Николай Коваленко, Денис Зернов)
51:11
Денис Зернов
52:08
Иван Николишин
52:28
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Мак Холлоуэлл)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит