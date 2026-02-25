ЦСКА одержал 9-ю победу в последних 11 играх в КХЛ. Армейский клуб располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах. «Нефтехимик» с 63 очками после 60 игр занимает 6-е место на Востоке.