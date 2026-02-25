Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
26.02
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
26.02
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
26.02
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.31
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

ЦСКА одержал 9-ю победу в последних 11 играх в КХЛ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА со счетом 2:0 одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Бучельников (49-я минута) и Максим Соркин (53). Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов прервал свою серию без пропущенных шайб, которая в итоге составила 224 минуты 15 секунд. Голкипер установил новый клубный рекорд по этому показателю.

ЦСКА одержал 9-ю победу в последних 11 играх в КХЛ. Армейский клуб располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах. «Нефтехимик» с 63 очками после 60 игр занимает 6-е место на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 27 февраля дома сыграет с «Шанхай Дрэгонс», «Нефтехимик» 1 марта на выезде встретится с хабаровским «Амуром».

ЦСКА
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
25.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6492 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Гришин
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-02:39)
Филипп Долганов
(00:00-57:25)
Дмитрий Гамзин
(03:17-26:20)
Дмитрий Гамзин
(c 27:22)
1-й период
03:17
Григорий Селезнев
04:47
Прохор Полтапов
2-й период
27:22
Максим Федотов
39:56
Максим Федотов
3-й период
40:00
Иван Дроздов
48:56
Дмитрий Бучельников
(Николай Коваленко, Денис Зернов)
51:11
Денис Зернов
52:08
Иван Николишин
52:28
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Мак Холлоуэлл)
Статистика
ЦСКА
Нефтехимик
Штрафное время
9
6
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит