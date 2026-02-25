Ричмонд
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

«Лада» отыгралась со счета 0:3 и по буллитам победила «Ак Барс»

«Лада» на выезде обыграла «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

Источник: ХК «Лада»

После первого периода казанцы вели со счетом 0:3, но «Лада» сумела отыграться и выйти вперед.

У хозяев отличились Никита Лямкин, Дмитрий Кателевский, Митч Миллер и Григорий Денисенко. Шайбы тольяттинцев на счету Никиты Михайлова, Тайлера Граоваца, Артура Тянулина и Райли Савчука. Победный буллит реализовал Дмитрий Кугрышев.

Савчук также установил два клубных рекорда. После матча с «Ак Барсом» в активе 26-летнего канадца 42 (21+21) очка в этом сезоне. Ранее никто из игроков «Лады» не забивал столько голов и не набирал столько очков за один сезон.

«Лада» (43 очка) после 61 матча занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (81 очко) потерпел второе поражение кряду и идет третьим на «Востоке» после 59 игр.

Ак Барс
4:5
3:0, 0:3, 1:1, 0:0
Б
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
25.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8005 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Павел Десятков
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-44:08)
Иван Бочаров
Максим Арефьев
(c 44:08)
1-й период
00:34
Никита Лямкин
(Митчелл Миллер, Илья Сафонов)
05:07
Дмитрий Кателевский
(Игорь Бардин, Никита Дыняк)
10:25
Владислав Семин
10:39
Иван Бочаров
11:32
Митчелл Миллер
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
2-й период
21:36
Михаил Фисенко
25:27
Никита Михайлов
39:41
Тайлер Граовац
(Иван Романов, Алекс Коттон)
39:54
Алексей Марченко
39:59
Артур Тянулин
(Райли Савчук)
3-й период
40:32
Райли Савчук
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
44:46
Никита Дыняк
50:56
Григорий Денисенко
(Илья Карпухин, Алексей Пустозеров)
51:48
Даниил Бокун
Овертайм
63:07
Кирилл Семенов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Дмитрий Кугрышев
(Лада)
Статистика
Ак Барс
Лада
Штрафное время
11
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит