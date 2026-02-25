«Лада» отыгралась со счета 0:3 и по буллитам победила «Ак Барс»

После первого периода казанцы вели со счетом 0:3, но «Лада» сумела отыграться и выйти вперед.
У хозяев отличились Никита Лямкин, Дмитрий Кателевский, Митч Миллер и Григорий Денисенко. Шайбы тольяттинцев на счету Никиты Михайлова, Тайлера Граоваца, Артура Тянулина и Райли Савчука. Победный буллит реализовал Дмитрий Кугрышев.
Савчук также установил два клубных рекорда. После матча с «Ак Барсом» в активе 26-летнего канадца 42 (21+21) очка в этом сезоне. Ранее никто из игроков «Лады» не забивал столько голов и не набирал столько очков за один сезон.
«Лада» (43 очка) после 61 матча занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (81 очко) потерпел второе поражение кряду и идет третьим на «Востоке» после 59 игр.
Анвар Гатиятулин
Павел Десятков
Тимур Билялов
(00:00-44:08)
Иван Бочаров
Максим Арефьев
(c 44:08)
00:34
Никита Лямкин
(Митчелл Миллер, Илья Сафонов)
05:07
Дмитрий Кателевский
(Игорь Бардин, Никита Дыняк)
10:25
Владислав Семин
10:39
Иван Бочаров
11:32
Митчелл Миллер
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
21:36
Михаил Фисенко
25:27
Никита Михайлов
39:41
Тайлер Граовац
(Иван Романов, Алекс Коттон)
39:54
Алексей Марченко
39:59
Артур Тянулин
(Райли Савчук)
40:32
Райли Савчук
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
44:46
Никита Дыняк
50:56
Григорий Денисенко
(Илья Карпухин, Алексей Пустозеров)
51:48
Даниил Бокун
63:07
Кирилл Семенов
победный бросок: Дмитрий Кугрышев
(Лада)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит