Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.80
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
27.02
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
27.02
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.31
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
27.02
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.32
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
27.02
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
27.02
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.02
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.33
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
27.02
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
27.02
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
27.02
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.17
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
27.02
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
П1
X
П2

Евгений Кузнецов пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором»

Кузнецов является воспитанником «Трактора». В предыдущем матче против челябинцев он заработал четыре очка.

Источник: ХК Салават Юлаев

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит матч «Фонбет» КХЛ против «Трактора». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Кузнецов не попал в заявку на матч с челябинцами, который пройдет в Уфе позднее 26 февраля. Причина отсутствия не уточняется.

Хоккеист является воспитанником «Трактора», он провел за клуб пять сезонов, после чего уехал выступать в НХЛ.

В предыдущей встрече команд 18 февраля, которая закончилась разгромной победой «Салавата Юлаева» (6:0) Кузнецов заработал четыре очка: забил гол и отдал три результативные передачи.

33-летний Кузнецов — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли.

«Салават Юлаев» занимает пятую строчку Восточной конференции турнирной таблицы КХЛ, на счету клуба 64 очка после 58 игр. «Трактор» (62) расположился на седьмом месте.