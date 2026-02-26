Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
27.02
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
27.02
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
27.02
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
27.02
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.02
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.31
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
27.02
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.38
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
27.02
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.43
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
27.02
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
27.02
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
27.02
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
27.02
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
27.02
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

«Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» одержало гостевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечило себе участие в плей-офф.

Источник: РБК Спорт

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых», у которых забивали Ансель Галимов (шестая минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артем Сергеев (34). У СКА отличился Никита Дишковский (13).

Московское «Динамо» стало седьмой командой, вышедшей в плей-офф Западной конференции. Ранее в розыгрыш Кубка Гагарина пробились ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА и СКА.

За последнее место в плей-офф в Западной конференции продолжают борьбу «Спартак» и «Шанхай Дрэгонс».

Регулярный чемпионат завершится 19 марта.

СКА
1:4
1:1, 0:3, 0:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
26.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 10055 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Вячеслав Козлов
Вратари
Сергей Иванов
Владислав Подъяпольский
1-й период
05:43
Ансель Галимов
(Антон Слепышев, Сергей Артемьев)
11:43
Марат Хайруллин
12:39
Никита Дишковский
2-й период
27:56
Егор Зеленов
28:09
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
28:45
Кирилл Адамчук
(Джордан Уил, Никита Гусев)
33:59
Артем Сергеев
(Джордан Уил)
3-й период
41:21
Андрей Педан
47:17
Джордан Уил
54:55
Николай Голдобин
56:50
Егор Савиков
Овертайм
60:00
Егор Зеленов
Статистика
СКА
Динамо М
Штрафное время
12
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит