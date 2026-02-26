«Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых», у которых забивали Ансель Галимов (шестая минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артем Сергеев (34). У СКА отличился Никита Дишковский (13).
Московское «Динамо» стало седьмой командой, вышедшей в плей-офф Западной конференции. Ранее в розыгрыш Кубка Гагарина пробились ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА и СКА.
За последнее место в плей-офф в Западной конференции продолжают борьбу «Спартак» и «Шанхай Дрэгонс».
Регулярный чемпионат завершится 19 марта.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
26.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 10055 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Вячеслав Козлов
Вратари
Сергей Иванов
Владислав Подъяпольский
1-й период
05:43
Ансель Галимов
(Антон Слепышев, Сергей Артемьев)
11:43
Марат Хайруллин
12:39
Никита Дишковский
2-й период
27:56
Егор Зеленов
28:09
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
28:45
Кирилл Адамчук
(Джордан Уил, Никита Гусев)
33:59
Артем Сергеев
(Джордан Уил)
3-й период
41:21
Андрей Педан
47:17
Джордан Уил
54:55
Николай Голдобин
56:50
Егор Савиков
Овертайм
60:00
Егор Зеленов
Статистика
СКА
Динамо М
Штрафное время
12
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
