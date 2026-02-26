«Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых», у которых забивали Ансель Галимов (шестая минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артем Сергеев (34). У СКА отличился Никита Дишковский (13).