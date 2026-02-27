«Спартак» последним из Западной конференции КХЛ вышел в плей-офф

Московский «Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина нынешнего сезона КХЛ от Западной конференции.
Это произошло после того, как «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ уступил московскому ЦСКА (5:6 ОТ) и потерял шансы на выход в плей-офф.
«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 68 очков. «Шанхай Дрэгонс» располагается на девятой строчке, имея 52 очка.
На Западе в плей-офф ранее вышли ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», московские «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский СКА. На Востоке это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард, казанский “Ак Барс” и екатеринбургский “Автомобилист”.
Игорь Никитин
Митч Лав
Александр Самонов
Андрей Тихомиров
04:34
Ник Меркли
(Борна Рендулич)
09:44
Уилл Райлли
09:54
Спенсер Фу
(Райли Саттер)
12:17
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни)
13:33
Спенсер Фу
(Нэйт Сукезе, Джейк Бишофф)
15:03
Джереми Рой
17:44
Дмитрий Бучельников
(Павел Карнаухов, Никита Охотюк)
18:00
Денис Зернов
(Николай Коваленко, Алексей Чуркин)
19:24
Виталий Абрамов
27:13
Адам Кленденинг
28:53
Нэйт Сукезе
31:49
Уилл Райлли
33:22
Дмитрий Бучельников
38:16
Прохор Полтапов
40:25
Джейк Бишофф
41:05
Денис Зернов
(Николай Коваленко, Никита Нестеров)
44:05
Павел Карнаухов
49:06
Павел Акользин
(Дмитрий Шикин, Райли Саттер)
52:22
11458
(Виталий Абрамов, Прохор Полтапов)
60:21
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Никита Нестеров)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит