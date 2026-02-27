Ричмонд
28.02
Вашингтон
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
:
Баффало
Хоккей. НХЛ
28.02
Юта
:
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
:
Виннипег
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
«Спартак» последним из Западной конференции КХЛ вышел в плей-офф

После поражения от ЦСКА «Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина нынешнего сезона КХЛ от Западной конференции.

Это произошло после того, как «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ уступил московскому ЦСКА (5:6 ОТ) и потерял шансы на выход в плей-офф.

«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 68 очков. «Шанхай Дрэгонс» располагается на девятой строчке, имея 52 очка.

На Западе в плей-офф ранее вышли ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», московские «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский СКА. На Востоке это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард, казанский “Ак Барс” и екатеринбургский “Автомобилист”.

ЦСКА
6:5
3:4, 0:0, 2:1
ОТ
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
27.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Игорь Никитин
Митч Лав
Вратари
Александр Самонов
Андрей Тихомиров
1-й период
04:34
Ник Меркли
(Борна Рендулич)
09:44
Уилл Райлли
09:54
Спенсер Фу
(Райли Саттер)
12:17
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни)
13:33
Спенсер Фу
(Нэйт Сукезе, Джейк Бишофф)
15:03
Джереми Рой
17:44
Дмитрий Бучельников
(Павел Карнаухов, Никита Охотюк)
18:00
Денис Зернов
(Николай Коваленко, Алексей Чуркин)
19:24
Виталий Абрамов
2-й период
27:13
Адам Кленденинг
28:53
Нэйт Сукезе
31:49
Уилл Райлли
33:22
Дмитрий Бучельников
38:16
Прохор Полтапов
3-й период
40:25
Джейк Бишофф
41:05
Денис Зернов
(Николай Коваленко, Никита Нестеров)
44:05
Павел Карнаухов
49:06
Павел Акользин
(Дмитрий Шикин, Райли Саттер)
52:22
11458
(Виталий Абрамов, Прохор Полтапов)
Овертайм
60:21
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Никита Нестеров)
Статистика
ЦСКА
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит