ЦСКА проигрывал 0:4, но победил «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 6:5 в овертайме одержал победу над китайским «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей отличились Дмитрий Бучельников (18-я минута), Денис Зернов (18, 42), Виталий Абрамов (20), Ник Эберт (53), Павел Карнаухов (61).
У проигравших шайбы забросили Ник Меркли (5), Спенсер Фу (10,14), Кевин Лабанк (13), Павел Акользин (50).
Ранее в этом сезоне ЦСКА выиграл все три очных встречи у «Шанхайских Драконов» с минимальной разницей в счете (3:2, 1:0, 2:1 ОТ).
Московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 74 очка за 60 матчей. «Шанхай Дрэгонс» находится на девятой строчке, набрав в 60 играх 52 очка.
В следующем матче 1 марта «Шанхай Дрэгонс» на выезде встретится с тольяттинской «Ладой», а 2 марта ЦСКА сыграет дома против екатеринбургского «Автомобилиста».
Игорь Никитин
Митч Лав
Александр Самонов
Андрей Тихомиров
04:34
Ник Меркли
(Борна Рендулич)
09:44
Уилл Райлли
09:54
Спенсер Фу
(Райли Саттер)
12:17
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни)
13:33
Спенсер Фу
(Нэйт Сукезе, Джейк Бишофф)
15:03
Джереми Рой
17:44
Дмитрий Бучельников
(Павел Карнаухов, Никита Охотюк)
18:00
Денис Зернов
(Николай Коваленко, Алексей Чуркин)
19:24
Виталий Абрамов
27:13
Адам Кленденинг
28:53
Нэйт Сукезе
31:49
Уилл Райлли
33:22
Дмитрий Бучельников
38:16
Прохор Полтапов
40:25
Джейк Бишофф
41:05
Денис Зернов
(Николай Коваленко, Никита Нестеров)
44:05
Павел Карнаухов
49:06
Павел Акользин
(Дмитрий Шикин, Райли Саттер)
52:22
11458
(Виталий Абрамов, Прохор Полтапов)
60:21
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Никита Нестеров)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
