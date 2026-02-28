Ричмонд
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
01.03
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.32
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
01.03
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.10
П2
5.81
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.44
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.20
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.55
П2
4.17
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2

А. Василевский: «Кузнецов сразу влился в коллектив. Держит раздевалку»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал о влиянии на команду форварда Евгения Кузнецова.

Источник: Sport24

33-летний хоккеист присоединился к уфимской команде по ходу сезона. Он провел за «Салават» 12 матчей и набрал 14 (4+10) очков.

«Женька, да, очень веселый парень. Сразу влился в наш коллектив. Когда в прессе только пошла информация, что он может перейти в “Салават Юлаев”, мы все в команде уже находились в предвкушении, потому что понимали, какого уровня, класса и мастерства этот хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира. Он нам очень сильно помогает в игре и как вы отметили, да, держит раздевалку, отвечает за атмосферу в ней», — приводит слова Василевского «Татар-информ».