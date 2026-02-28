А. Василевский: «Кузнецов сразу влился в коллектив. Держит раздевалку»

«Женька, да, очень веселый парень. Сразу влился в наш коллектив. Когда в прессе только пошла информация, что он может перейти в “Салават Юлаев”, мы все в команде уже находились в предвкушении, потому что понимали, какого уровня, класса и мастерства этот хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира. Он нам очень сильно помогает в игре и как вы отметили, да, держит раздевалку, отвечает за атмосферу в ней», — приводит слова Василевского «Татар-информ».