Лажуа останется в «Авангарде» еще на один сезон

«Авангард» продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с Лажуа продлено на один сезон. В нынешнем сезоне, который является для канадца первым в КХЛ, он набрал 37 очков (10 голов + 27 передач) в 60 матчах.

«По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах. Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды “Авангард”. Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах. Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Лажуа 28 лет. В прошлом сезоне канадец провел 76 матчей за «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) и набрал 39 очков (5 голов + 34 передачи) при показателе полезности «+14». На счету защитника 79 встреч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Оттаву Сенаторз», «Каролину Харрикейнз» и «Торонто Мейпл Лифс», в которых он отметился 16 очками (7+9).