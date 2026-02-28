Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
01.03
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.37
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
01.03
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.15
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
5.66
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.50
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.15
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.39
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
01.03
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
01.03
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

Чемпион КХЛ «Локомотив» пятый раз в сезоне обыграл СКА

Встреча завершилась со счетом 5:2. Хет-трик сделал Георгий Иванов.

Источник: РБК Спорт

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Рихард Паник (5-я минута), Георгий Иванов (9, 46, 60) и Рушан Рафиков (32). У проигравших шайбы забросили Матвей Короткий (8) и Никита Дишковский (46).

27-летний Иванов впервые в карьере в КХЛ сделал хет-трик.

Ранее в этом сезоне СКА лишь однажды победил «Локомотив» при четырех поражениях (2:4, 1:3, 2:3, 4:3 ОТ, 1:3).

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 87 очков в 61 матче и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 69 очками в 60 встречах расположился на восьмой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 2 март в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», подопечные Игоря Ларионова в тот же день примут астанинский «Барыс».

СКА
2:5
1:2, 0:1, 1:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11786 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Боб Хартли
Вратари
Артемий Плешков
(00:00-58:42)
Даниил Исаев
Артемий Плешков
(c 59:59)
1-й период
04:07
Рихард Паник
(Никита Кирьянов, Байрон Фрэз)
06:02
Никита Черепанов
07:46
Матвей Короткий
(Николай Голдобин, Бреннан Менелл)
08:32
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Даниил Мисюль)
16:25
Семен Демидов
2-й период
24:10
Никита Недопекин
29:42
Артемий Плешков
31:10
Рушан Рафиков
(Андрей Сергеев, Егор Сурин)
33:11
Маркус Филлипс
34:36
Байрон Фрэз
39:00
Даниил Исаев
3-й период
45:09
Георгий Иванов
(Александр Радулов)
45:59
Никита Дишковский
(Марат Хайруллин)
49:48
Даниил Мисюль
59:08
Александр Радулов
59:59
Артур Каюмов
(Георгий Иванов)
Статистика
СКА
Локомотив
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит