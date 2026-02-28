Чемпион КХЛ «Локомотив» пятый раз в сезоне обыграл СКА

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Рихард Паник (5-я минута), Георгий Иванов (9, 46, 60) и Рушан Рафиков (32). У проигравших шайбы забросили Матвей Короткий (8) и Никита Дишковский (46).
27-летний Иванов впервые в карьере в КХЛ сделал хет-трик.
Ранее в этом сезоне СКА лишь однажды победил «Локомотив» при четырех поражениях (2:4, 1:3, 2:3, 4:3 ОТ, 1:3).
«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 87 очков в 61 матче и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 69 очками в 60 встречах расположился на восьмой строчке.
В следующем матче «Локомотив» 2 март в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», подопечные Игоря Ларионова в тот же день примут астанинский «Барыс».
Игорь Ларионов
Боб Хартли
Артемий Плешков
(00:00-58:42)
Даниил Исаев
Артемий Плешков
(c 59:59)
04:07
Рихард Паник
(Никита Кирьянов, Байрон Фрэз)
06:02
Никита Черепанов
07:46
Матвей Короткий
(Николай Голдобин, Бреннан Менелл)
08:32
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Даниил Мисюль)
16:25
Семен Демидов
24:10
Никита Недопекин
29:42
Артемий Плешков
31:10
Рушан Рафиков
(Андрей Сергеев, Егор Сурин)
33:11
Маркус Филлипс
34:36
Байрон Фрэз
39:00
Даниил Исаев
45:09
Георгий Иванов
(Александр Радулов)
45:59
Никита Дишковский
(Марат Хайруллин)
49:48
Даниил Мисюль
59:08
Александр Радулов
59:59
Артур Каюмов
(Георгий Иванов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит