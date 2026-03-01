Энэса из минского «Динамо» впервые признали лучшим нападающим месяца в КХЛ

Вратарем месяца в пятый раз в карьере признан Даниил Исаев из ярославского «Локомотива», одержавший шесть побед в восьми матчах со средним коэффициентом надежности 1,49. Лучшим защитником в четвертый раз стал Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда», набравший 12 очков (4+8) в 11 встречах с общим показателем полезности «+6».