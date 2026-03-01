Энэса из минского «Динамо» впервые признали лучшим нападающим месяца в КХЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американец Сэм Энэс из минского «Динамо» по итогам февраля впервые в карьере признан лучшим нападающим месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ.
Энэс набрал 20 очков (6 голов + 14 передач) в десяти матчах месяца с общим показателем полезности «+5».
Вратарем месяца в пятый раз в карьере признан Даниил Исаев из ярославского «Локомотива», одержавший шесть побед в восьми матчах со средним коэффициентом надежности 1,49. Лучшим защитником в четвертый раз стал Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда», набравший 12 очков (4+8) в 11 встречах с общим показателем полезности «+6».
Лучшим новичком месяца впервые в карьере признан нападающий Матвей Поляков из петербургского СКА, набравший 6 очков (2+4) в 11 матчах месяца.