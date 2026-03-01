«Авангард» продлил контракт с Чистяковым на один сезон

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Авангард» продлил контракт с защитником Семеном Чистяковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано до конца следующего сезона.
«Чистяков — важная фигура не только для клуба, но и для всего Омска. Одна из задач на ближайшее время — сохранить костяк команды на будущее. Мы рады, что смогли достичь договоренности о продлении соглашения по ходу сезона. Говорить о сильных сторонах игрока нет смысла, все их знают. Не побоюсь сказать, что “Авангард” последних лет ассоциируется с несколькими игроками, среди которых и Семен. Уверен, что он и дальше будет радовать болельщиков своей игрой», — сказал генеральный менеджер Алексей Сопин.
В составе омичей Чистяков дебютировал в КХЛ и провел в лиге 377 игр, в которых набрал 137 очков (43 гола + 94 передачи) при общем показателе полезности «+85». В текущем сезоне на счету защитника 21 очко (6+15).