«Ак Барс» с минимальным счетом обыграл «Трактор»

Казанский «Ак Барс» победил челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 1:0.
Шайбу на 49-й минуте забросил Александр Барабанов.
У хозяев встречу начинал голкипер Тимур Билялов, на 13-й минуте его сменил 22-летний Максим Арефьев.
«Ак Барс» прервал серию из трех поражений и в третий раз в сезоне победил «Трактор». Казанская команда занимает третье место в Восточной конференции и начнет плей-офф КХЛ на своем льду.
«Трактор» проиграл второй матч подряд и идет на шестой строчке.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
1.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Сергей Мыльников
(00:00-58:18)
Тимур Билялов
1-й период
12:53
Никита Лямкин
2-й период
21:29
Кирилл Семенов
24:38
Михаил Фисенко
27:52
Владимир Жарков
27:52
Альберт Яруллин
29:15
Андрей Прибыльский
3-й период
47:42
Джордан Гросс
48:56
Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Алексей Пустозеров)
Статистика
Трактор
Ак Барс
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит