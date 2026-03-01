Скончался член Зала славы Международной федерации хоккея Юрий Королев

Причина смерти не уточняется.
«Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Васильевича», — говорится в заявлении ФХР.
Королев завершил карьеру игрока в 1967 году, после чего преподавал в Институте физической культуры (ГЦОЛИФК), заведовал кафедрой хоккея, а в 1980-е годы перешел на тренерскую работу. Также он трудился в Госкомспорте СССР и Федерации хоккея СССР.
В 1992—2001 годах Королев занимал пост вице-президента ФХР, а с 2001-го по 2003-й был генеральным секретарем организации.
В 2004 году Королева включили в Зал славы отечественного хоккея, а в 2011-м — в Зал славы ИИХФ.