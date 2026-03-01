Скончался член Зала славы Международной федерации хоккея Юрий Королев

Королев завершил карьеру игрока в 1967 году, после чего преподавал в Институте физической культуры (ГЦОЛИФК), заведовал кафедрой хоккея, а в 1980-е годы перешел на тренерскую работу. Также он трудился в Госкомспорте СССР и Федерации хоккея СССР.