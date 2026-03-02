«Авангард» на два года продлил контракт с Ибрагимовым

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 31 мая 2028 года.
«Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надежный и жесткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу. Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.
В составе омичей Ибрагимов провел 48 матчей и набрал 8 очков (2 гола + 6 передач) при общем показателе полезности «-3». Ранее защитник выступал в КХЛ за ЦСКА, тольяттинскую «Ладу» и челябинский «Трактор».