Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.15
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.95
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.47
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.12
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2

«Авангард» на два года продлил контракт с Ибрагимовым

«Авангард» на два года продлил контракт с хоккеистом Марселем Ибрагимовым.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 31 мая 2028 года.

«Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надежный и жесткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу. Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

В составе омичей Ибрагимов провел 48 матчей и набрал 8 очков (2 гола + 6 передач) при общем показателе полезности «-3». Ранее защитник выступал в КХЛ за ЦСКА, тольяттинскую «Ладу» и челябинский «Трактор».