«Авангард» на два года продлил контракт с Ибрагимовым

«Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надежный и жесткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу. Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.