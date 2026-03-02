Такого не было почти 10 лет: в КХЛ защитник выбил 60 очков за сезон! Шарипзянов — лучший на своей позиции в феврале

«Рад за Дамира Шарипзянова — огромный молодец. Это рабочий парень, который слепил себя сам. Из игрока оборонительного плана, который ловил шайбу, блокировал броски, он сделал себя атакующим защитником. Я могу только предположить, но думаю, что летом он дополнительно работал над броском и игрой на синей линии. Так делал мой воспитанник Гриша Дронов. Летом ставил ворота на участке, брал клюшку у Антона Бурдасова и за несколько месяцев улучшил бросок. И сейчас это совершенно другой игрок. Мне нравится, что наши парни не стоят на месте, а развиваются. В последние годы в топе по результативности среди защитников в КХЛ в основном были иностранцы, а сейчас там больше своих ребят», — говорил Илья Воробьев, включивший Шарипзянова в свою версию гипотетического состава сборной России на Олимпиаду-2026.