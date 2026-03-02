Такого не было почти 10 лет: в КХЛ защитник выбил 60 очков за сезон! Шарипзянов — лучший на своей позиции в феврале

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков февраля. На финише зимы ярче всех зажигали голкипер «Локомотива» Даниил Исаев (6 побед, 94% отраженных бросков), нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс (10 матчей, 20 очков), форвард СКА Матвей Поляков, впервые в карьере признанный лучшим новичком месяца в КХЛ (11 матчей, 6 очков).
Ну, а капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов (11 матчей, 12 очков) получил награду от Т-Банка как лучший защитник месяца. Это событие произошло в четвертый раз в карьере 44-го номера омичей. Причем он никому не отдает это звание уже второй месяц кряду — уроженец Нижнекамска одержал победу в этой номинации и в январе, и в феврале 2026 года. Впрочем, для тех, кто следит за игрой Шарипзянова в этом сезоне, в таком феномене нет ничего удивительного — ведущий оборонец команды Ги Буше проводит абсолютно феноменальный регулярный чемпионат.
«Рад за Дамира Шарипзянова — огромный молодец. Это рабочий парень, который слепил себя сам. Из игрока оборонительного плана, который ловил шайбу, блокировал броски, он сделал себя атакующим защитником. Я могу только предположить, но думаю, что летом он дополнительно работал над броском и игрой на синей линии. Так делал мой воспитанник Гриша Дронов. Летом ставил ворота на участке, брал клюшку у Антона Бурдасова и за несколько месяцев улучшил бросок. И сейчас это совершенно другой игрок. Мне нравится, что наши парни не стоят на месте, а развиваются. В последние годы в топе по результативности среди защитников в КХЛ в основном были иностранцы, а сейчас там больше своих ребят», — говорил Илья Воробьев, включивший Шарипзянова в свою версию гипотетического состава сборной России на Олимпиаду-2026.
Капитан «Авангарда» набрал 12 (4+8) очков в 11 матчах февраля. Также на его счету 9 силовых приемов, 14 блокированных бросков, 3 отбора, 3 перехвата и показатель полезности «+6». Однако сама по себе эта статистика ни о чем не говорит. В КХЛ достаточно защитников, которые в состоянии идти по графику «очко за матч» на определенном отрезке сезона. Однако случай Шарипзянова уникален тем, что он держит подобный уровень на протяжении всей регулярки — в 58 встречах оборонец заработал 64 (23+41) балла. Просто феноменальные цифры.
В январе Дамир набирал очки в каждом матче и даже оформил хет-трик, став первым защитником в истории лиги, который дважды за карьеру забивал три гола за матч. В феврале капитану «Авангарда» не удалось показать подобный уровень доминирования — в его активе были игры без очков, да и хет-триков он больше не оформлял. Но даже при таком раскладе никто и близко не смог составить Шарипзянову конкуренцию в борьбе за приз лучшему защитнику месяца от Т-Банка.
Символично, что самый яркий перформанс лидера омичей в феврале снова пришелся на матч с «Трактором». Месяцем ранее именно в битве с челябинцами Дамир набрал 4 (3+1) очка. На этот раз самый результативный защитник сезона обошелся без заброшенных шайб и ограничился ассистентским хет-триком. А «Авангард» не оставил шансов команде Евгения Корешкова — 6:2. Также в активе Шарипзянова дубли из ассистов в матчах с «Металлургом» и «Амуром». А еще лидер омичей помог спасти тяжелейшую встречу во Владивостоке. Подопечные Ги Буше отыгрались с 0:2, причем вторую шайбу на последней минуте встречи забросил именно Дамир. В той зарубе «Авангард» забрал 2 очка в серии буллитов. Так что без гола капитана «ястребов» победы бы не было.
Прямо сейчас на счету воспитанника «Нефтехимика» 64 очка. До повторения рекорда Криса Ли по очкам за сезон для игроков обороны, установленного в регулярке-2016/17, всего 1 балл. А до нового достижения — 2 очка. Нет сомнений, что в марте Шарипзянов станет новым рекордсменом. А еще он забросил 23 шайбы и обошел Дерона Куинта по голам за сезон среди защитников. Рекорд принадлежит Кевин Даллмэну (28 шайб). Кажется, что у Дамира есть все шансы обогнать и легенду «Барыса». Но даже если этого не случится, со статистической точки зрения у него получается просто невероятный сезон:
- Лучший защитник-бомбардир, защитник-снайпер и защитник-ассистент КХЛ;
- Пятый бомбардир среди всех игроков КХЛ;
- Единственный защитник в истории КХЛ с двумя хет-триками;
- Второй защитник в истории КХЛ, набравший 60 очков за регулярку. Еще 2 очка и Дамир установит новый рекорд лиги;
- Седьмой игрок и первый защитник в истории «Авангарда», набравший 60 очков за один регулярный чемпионат в высшем дивизионе.
«Привычно ли видеть себя в топ-5 бомбардиров рядом с Константином Окуловым и Владимиром Ткачевым? Если честно, я не смотрю за этим особо пристально. Особенно за общим списком бомбардиров. Чем чаще туда смотришь — тем меньше получается, начинаешь загоняться. Сейчас я просто кайфую от каждого дня на арене, от хоккея, который мы показываем. Хорошо, что это приносит какой-то результат. К каким-то рекордам я не стремлюсь», — говорил лучший защитник февраля в интервью Sport24.
В феврале Шарипзянов проявил себя выше всяких похвал не только в хоккейном, но и человеческом плане. Дамир вместе с женой закупили матрасы для хирургического отделения Омской областной детской клинической больницы. Однажды там оказалась дочь капитана омичей, поэтому он своими глазами видел, в каких условиях находятся маленькие пациенты отделения. После этого лучший бомбардир-защитник текущего сезона принял решение помочь медучреждению. Так что Шарипзянов умеет творить чудеса не только на льду, но и за его пределами.