Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.15
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.95
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.47
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.12
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2

Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ

Гамзин из ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Дмитрий Гамзин из московского ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Гамзин одержал две победы в двух матчах недели со средним коэффициентом надежности 0,57. По воротам Гамзина был нанесен 31 бросок, из которых он отразил 30. В матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0) Гамзин сыграл на ноль.

Лучшим защитником третий раз в карьере признан Либор Шулак из владивостокского «Адмирала», набравший 5 очков (2 гола + 3 передачи) в трех матчах. Нападающим недели второй раз стал Сэм Энэс из минского «Динамо», набравший 6 очков (2+4) в трех встречах с общим показателем полезности «+3».

Впервые лучшим новичком признан защитник тольяттинской «Лады» Арсен Таймазов, набравший за три матча 1 очко (1+0) очко с общим показателем полезности «+1». На его счету также три силовых приема и четыре заблокированных броска.