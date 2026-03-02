Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ

Гамзин одержал две победы в двух матчах недели со средним коэффициентом надежности 0,57. По воротам Гамзина был нанесен 31 бросок, из которых он отразил 30. В матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0) Гамзин сыграл на ноль.