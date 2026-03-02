Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Дмитрий Гамзин из московского ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Гамзин одержал две победы в двух матчах недели со средним коэффициентом надежности 0,57. По воротам Гамзина был нанесен 31 бросок, из которых он отразил 30. В матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0) Гамзин сыграл на ноль.
Лучшим защитником третий раз в карьере признан Либор Шулак из владивостокского «Адмирала», набравший 5 очков (2 гола + 3 передачи) в трех матчах. Нападающим недели второй раз стал Сэм Энэс из минского «Динамо», набравший 6 очков (2+4) в трех встречах с общим показателем полезности «+3».
Впервые лучшим новичком признан защитник тольяттинской «Лады» Арсен Таймазов, набравший за три матча 1 очко (1+0) очко с общим показателем полезности «+1». На его счету также три силовых приема и четыре заблокированных броска.