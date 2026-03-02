Ричмонд
Автора гола в ворота «Металлурга» оштрафовали за симуляцию

В концовке игры канадец Максим Комтуа упал после контакта с форвардом «Металлурга» Александром Петуниным.

Источник: ТАСС

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа по итогам регулярного матча «Фонбет» — КХЛ с «Металлургом» оштрафован за симуляцию, сообщает пресс‑служба лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего “Динамо” Максима Комтуа наказание по п. 1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 1 марта, «Динамо» на домашнем льду разгромило «Металлург» со счетом 4:1. У хозяев отличились Егор Римашевский (13-я минута), Комтуа (28), Антон Слепышев (48) и Ансель Галимов (60). У гостей единственную шайбу забросил Валерий Орехов (28).

В конце третьего периода канадский форвард хозяев Комтуа после контакта с нападающим гостей Александром Петуниным упал на лед, но затем самостоятельно уехал на скамейку запасных.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Динамо» 53 матча и набрал 34 (19+15) очка. Следующий матч «Динамо» проведет 4 марта дома против екатеринбургского «Автомобилиста».