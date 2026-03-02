Канадский форвард минского «Динамо» получил травму в матче КХЛ

Нападающий минского «Динамо» канадец Райан Спунер был внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.
Спунер получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Сочи» (7:2), который состоялся 25 февраля. Канадец был вынужден покинуть площадку и не смог завершить встречу. Сроки его возвращения на лед пока не уточняются.
Несмотря на травму, в том матче он успел отметиться голевой передачей. Этот ассист позволил канадцу достичь отметки в 300 очков за время выступлений в Континентальной хоккейной лиге.
В текущем сезоне Спунер играл за «Шанхай Дрэгонс» и принял участие в 31 матче, заработав 20 очков — пять голов и 15 результативных передач. По возвращении в минский клуб он провел восемь матчей и отдал девять голевых передач.
Всего за карьеру в КХЛ на его счету 86 заброшенных шайб и 214 результативных передач.