Хоккеист «Спартака» попал партнеру шайбой в голову в матче КХЛ

Нападающему московского «Спартака» Герману Рубцову партнер по команде попал шайбой в голову в матче «Фонбет» — КХЛ.
Во время первого периода матча против омского «Авангарда» нападающий московского клуба Даниил Гутик бросил по воротам, шайба попала в голову его партнеру по команде Рубцову. Хоккеист упал на лед, у него открылось кровотечение, он покинул поле с помощью партнеров и отправился в раздевалку.
Рубцов вернулся на лед во втором периоде.
Во второй двадцатиминутке шайба также попала в голову тренеру «Авангарда» Александру Завьялову.
Матч между командами проходит в Москве.
«Спартак» с 70 очками идет на седьмом месте Западной конференции турнирной таблицы КХЛ. «Авангард» (86) идет на второй строчке Восточной конференции.
Александр Барков
Ги Буше
Александр Георгиев
Никита Серебряков
05:51
Наиль Якупов
08:08
Дамир Шарипзянов
15:17
Константин Окулов
15:50
Иван Рябов
24:11
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
30:53
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Наиль Якупов)
38:49
Николай Прохоркин
(Семен Чистяков)
44:41
Никита Коростелев
56:39
Артемий Князев
56:39
Джованни Фьоре
56:59
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит