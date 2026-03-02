Хоккеист «Спартака» попал партнеру шайбой в голову в матче КХЛ

Во время первого периода матча против омского «Авангарда» нападающий московского клуба Даниил Гутик бросил по воротам, шайба попала в голову его партнеру по команде Рубцову. Хоккеист упал на лед, у него открылось кровотечение, он покинул поле с помощью партнеров и отправился в раздевалку.