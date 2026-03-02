Ричмонд
Хоккеист «Спартака» попал партнеру шайбой в голову в матче КХЛ

У Рубцова открылось кровотечение, он покинул лед при помощи партнеров, но вернулся во втором периоде.

Источник: РБК Спорт

Нападающему московского «Спартака» Герману Рубцову партнер по команде попал шайбой в голову в матче «Фонбет» — КХЛ.

Во время первого периода матча против омского «Авангарда» нападающий московского клуба Даниил Гутик бросил по воротам, шайба попала в голову его партнеру по команде Рубцову. Хоккеист упал на лед, у него открылось кровотечение, он покинул поле с помощью партнеров и отправился в раздевалку.

Рубцов вернулся на лед во втором периоде.

Во второй двадцатиминутке шайба также попала в голову тренеру «Авангарда» Александру Завьялову.

Матч между командами проходит в Москве.

«Спартак» с 70 очками идет на седьмом месте Западной конференции турнирной таблицы КХЛ. «Авангард» (86) идет на второй строчке Восточной конференции.

Спартак
1:4
0:1, 0:3, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Александр Барков
Ги Буше
Вратари
Александр Георгиев
Никита Серебряков
1-й период
05:51
Наиль Якупов
08:08
Дамир Шарипзянов
15:17
Константин Окулов
15:50
Иван Рябов
2-й период
24:11
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
30:53
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Наиль Якупов)
38:49
Николай Прохоркин
(Семен Чистяков)
3-й период
44:41
Никита Коростелев
56:39
Артемий Князев
56:39
Джованни Фьоре
56:59
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
Статистика
Спартак
Авангард
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит