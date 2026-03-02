«Авангард» благодаря дублю Прохоркина обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу «ястребов», у которых шайбы забросили Константин Окулов (16-я минута), Николай Прохоркин (25, 31) и Иван Игумнов (39). В составе «красно-белых» в четвертой игре подряд отличился Даниил Гутик (57).
По ходу второго периода член тренерского штаба «Авангарда» Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как ему в голову попала шайба. До него повреждение получил нападающий «Спартака» Герман Рубцов. На 8-й минуте первого периода шайба попала ему в шею после броска Гутика. Рубцов покинул лед при помощи партнеров, но затем вернулся в игру.
«Авангард» (88 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Спартак» (70 очков) прервал серию побед из трех матчей и идет восьмым на Западе. Ранее обе команды гарантировали себе участие в плей-офф.
В следующем матче «Авангард» сыграет с московским ЦСКА на выезде 4 марта. «Спартак» 7 марта встретится с тольяттинской «Ладой» на льду соперника.
В другом матче игрового дня московский ЦСКА на своем льду уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
Александр Барков
Ги Буше
Александр Георгиев
Никита Серебряков
05:51
Наиль Якупов
08:08
Дамир Шарипзянов
15:17
Константин Окулов
15:50
Иван Рябов
24:11
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
30:53
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Наиль Якупов)
31:30
Командный штраф
38:49
Иван Игумнов
(Семен Чистяков)
44:41
Никита Коростелев
56:39
Артемий Князев
56:39
Джованни Фьоре
56:39
Джованни Фьоре
56:59
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит