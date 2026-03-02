Ричмонд
«Авангард» благодаря дублю Прохоркина обыграл «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу «ястребов», у которых шайбы забросили Константин Окулов (16-я минута), Николай Прохоркин (25, 31) и Иван Игумнов (39). В составе «красно-белых» в четвертой игре подряд отличился Даниил Гутик (57).

По ходу второго периода член тренерского штаба «Авангарда» Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как ему в голову попала шайба. До него повреждение получил нападающий «Спартака» Герман Рубцов. На 8-й минуте первого периода шайба попала ему в шею после броска Гутика. Рубцов покинул лед при помощи партнеров, но затем вернулся в игру.

«Авангард» (88 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Спартак» (70 очков) прервал серию побед из трех матчей и идет восьмым на Западе. Ранее обе команды гарантировали себе участие в плей-офф.

В следующем матче «Авангард» сыграет с московским ЦСКА на выезде 4 марта. «Спартак» 7 марта встретится с тольяттинской «Ладой» на льду соперника.

В другом матче игрового дня московский ЦСКА на своем льду уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Спартак
1:4
0:1, 0:3, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 7721 зритель
Главные тренеры
Александр Барков
Ги Буше
Вратари
Александр Георгиев
Никита Серебряков
1-й период
05:51
Наиль Якупов
08:08
Дамир Шарипзянов
15:17
Константин Окулов
15:50
Иван Рябов
2-й период
24:11
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
30:53
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Наиль Якупов)
31:30
Командный штраф
38:49
Иван Игумнов
(Семен Чистяков)
3-й период
44:41
Никита Коростелев
56:39
Артемий Князев
56:39
Джованни Фьоре
56:39
Джованни Фьоре
56:59
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
Статистика
Спартак
Авангард
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит