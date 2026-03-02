«Авангард» благодаря дублю Прохоркина обыграл «Спартак» в матче КХЛ

По ходу второго периода член тренерского штаба «Авангарда» Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как ему в голову попала шайба. До него повреждение получил нападающий «Спартака» Герман Рубцов. На 8-й минуте первого периода шайба попала ему в шею после броска Гутика. Рубцов покинул лед при помощи партнеров, но затем вернулся в игру.