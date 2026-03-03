«Сильный отряд не должен заметить потери бойца»

В Континентальной хоккейной лиги остается около трех недель до финиша регулярного чемпионата и старта плей-офф. Почти все клубы уже перевалили за отметку в 60 сыгранных матчей из 68 положенных, и интрига постепенно смещается к борьбе за позиции перед решающей стадией сезона.
Уверенным лидером идет магнитогорский «Металлург». Команде Андрея Разина достаточно одержать три победы, чтобы гарантировать себе трофей победителя регулярки — Кубок континента. «Магнитка» остается одним из главных фаворитов и на Кубок Гагарина. Этот титул она уже брала в 2024 году под руководством того же наставника и с костяком нынешнего состава. Однако к решающему отрезку сезона лидер подходит не без тревожных сигналов. Впервые за чемпионат «Металлург» потерпел три поражения подряд — прежде столь затяжных спадов у команды не случалось. Ситуацию осложнила и тяжелая травма одного из героев позапрошлого триумфа — нападающего Дмитрия Силантьева, выступающего в ключевом звене вместе с Владимиром Ткачевым и Романом Канцеровым. Потеря одного из элементов этой связки может заметно повлиять на атакующую мощь команды в преддверии плей-офф.
В интервью «Известиям» Канцеров рассказал о последствиях потери партнера по тройке, оценил причины последних поражений и объяснил, что надо исправлять команде перед плей-офф.
— Последние три поражения «Магнитки» имеют фундаментальные игровые причины? Или это просто спад, который когда-либо должен был произойти у вашей команды, за сезон избегавшей длинных кризисов?
— Эти три поражения неслучайны. Нам надо задуматься, почему так происходит. Мы по-прежнему хорошо играем с шайбой. Но ты не можешь все 60 минут матч играть только с шайбой. Так что нам очень надо наладить игру в обороне, не допускать глупых ошибок. Скоро плей-офф — там надо играть максимально дисциплинированно, исключить глупые удаления. Над этим необходимо поработать в оставшиеся до конца регулярки недели. Думаю, нам это по силам. Мы всей командой находимся в одной лодке. Сейчас нужно настроиться на следующие матчи, забыть про эти три поражения. Никто не знает, что еще будет впереди. Но надо настраиваться на лучшее.
— Сильно важно удержать лидерство в регулярном чемпионате?
— Неважных матчей в любом случае не бывает. Ты должен на любой матч выходить, чтобы победить, и выкладываться на 100%. Но бывают игры, когда у тебя есть преимущество, и главным становится — не получить травму. На этом и надо в последних матчах регулярного чемпионата сделать акцент — выходить со стопроцентным настроем, но и не получить травму перед плей-офф.
— Травма Дмитрия Силантьева сильно сказывается на команде в целом и вашем звене с Владимиром Ткачевым в частности?
— Надеемся, что для нас с Володей найдется новый партнер по звену. Но я бы не сказал, что в нашей тройке только на Димке всё было зациклено. Конечно, ему хочется пожелать здоровья. Но так случилось, что мы его потеряли. С другой стороны, сильный отряд не должен заметить потери бойца. Если мы настоящая команда, то должны грамотно выйти из этой ситуации. Во-первых, поддержать Димку. Во-вторых, найти ему замену, по крайней мере временно. Рано или поздно Дима вернется. Если вернется в этом сезоне, будет вообще чудо, так что, скорее всего, в следующем. Будем пока искать замену. Всё равно наша связочка с Володей потихоньку работает. Мне кажется, любого игрока к нам поставь в тройку, всё равно игра больше будет зависеть от нас.
— То есть готовы идти в плей-офф без Силантьева?
— Да, в любом случае каждый игрок должен быть самостоятельной единицей. Хороший хоккеист должен прокачивать своего партнера по команде, по звену. А если они друг друга прокачивают — еще лучше.
— Андрей Разин еще до этой трехматчевой серии несколько раз повторял после единичных поражений, что такие неудачи могут пойти на пользу, что слишком всё хорошо в этой регулярке шло у «Магнитки», имея в виду, что притупляется концентрация. Можно сказать, что серия поражений сейчас может быть полезна?
— Я согласен. И хорошо, что это происходит до плей-офф. Самое главное — вынести правильный урок. Так что будем работать над ошибками. Всё как надо, как в школе. Необходимо вынести урок, но без негативных эмоций.
— «Металлург» почти наверняка не опустится на Востоке ниже второго места, так что примерные варианты с соперниками на первый раунд плей-офф понятны — «Салават Юлаев», «Трактор», «Нефтехимик» или «Сибирь». Есть понимание, чего ждать от этих команд?
— Это ближе к плей-офф будет понятно. Впереди у нас в регулярке остались игры с «Салаватом Юлаевым», «Трактором» и «Сибирью», нашими потенциальными соперниками по первому раунду. Надо уже в этих матчах показать, что мы сильнее и неслучайно идем в лидерах. Как раз будет возможность на этих играх подготовиться к плей-офф, хотя очевидно, что в первом раунде ни с кем не будет легко. Вообще в плей-офф ни с одним соперником не бывает просто. Я вот посматриваю НХЛ — там несколько лет назад вышедшая в плей-офф с восьмого места команда обыграла в первом раунде соперника, занявшего первое (в розыгрыше сезона-2022/23 «Флорида» обыграла «Бостон» 4:3 в серии. — Прим. ред.).
— У хабаровского «Амура» еще есть неплохие шансы забраться в зону плей-офф и потеснить оттуда «Сибирь». Напрягает перспектива снова лететь в первом раунде в Хабаровск, как два года назад. Или пройти через такое полезно, с учетом того, что тогда это закончилось победой в Кубке Гагарина?
— Да, мы прошли через это. Полезный был опыт. Первый раунд для нас тогда оказался самым сложным. Если такое повторится сейчас, будет шикарная проверка нашей готовности к плей-офф и борьбе за трофей.
Алексей Фомин