Логинова рассказала, почему в КХЛ стали часто ловить на допинге

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отбирает у хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) больше проб, чем могло бы позволить в рамках бюджета. Об этом «РБК Спорт» заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
«Действительно, в последнее время мы слышим о том, что у игроков Континентальной хоккейной лиги обнаруживают в пробах запрещенные субстанции. Но здесь необходимо сказать следующее. РУСАДА, безусловно, отбирает пробы у хоккеистов в соответствии с тем графиком, тем планом, который существует. И в том числе это матчи КХЛ. Но и сама Континентальная хоккейная лига уделяет очень большое внимание вопросам антидопингового обеспечения. В частности, имеется договор между РУСАДА и КХЛ о контрактном тестировании. Благодаря этому мы отбираем больше проб, чем могли бы позволить себе в рамках бюджета», — сказала Логинова.
Она поддержала инициативу КХЛ о частом тестировании хоккеистов. «Я считаю, очень правильная позиция, несмотря на то что есть скандалы, мы проводим ряд расследований, обработку результатов ведем по результату тестирования на матчах КХЛ. Правильная позиция, что пробы должны отбираться, и все матчи должны проходить под эгидой чистой игры», — отметила она.
За сезон 2024/25 в КХЛ было проведено 405 допинг-тестов, три из которых оказались положительными. В марте ЦСКА подтвердил временное отстранение нападающего Владислава Каменева и защитника Никиты Седова. Сообщалось, что в их пробах был обнаружен мельдоний. В апреле положительный результат допинг-теста был выявлен у нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева.
Глава КХЛ Алексей Морозов в августе заявил, что количество проверяемых игроков клубов лиги вырастет со следующего года на 10% согласно новому договору с РУСАДА.