Логинова рассказала, почему в КХЛ стали часто ловить на допинге

«Действительно, в последнее время мы слышим о том, что у игроков Континентальной хоккейной лиги обнаруживают в пробах запрещенные субстанции. Но здесь необходимо сказать следующее. РУСАДА, безусловно, отбирает пробы у хоккеистов в соответствии с тем графиком, тем планом, который существует. И в том числе это матчи КХЛ. Но и сама Континентальная хоккейная лига уделяет очень большое внимание вопросам антидопингового обеспечения. В частности, имеется договор между РУСАДА и КХЛ о контрактном тестировании. Благодаря этому мы отбираем больше проб, чем могли бы позволить себе в рамках бюджета», — сказала Логинова.