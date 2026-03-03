Вратарь «Трактора» Мыльников выбыл до конца сезона

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вратарь челябинского хоккейного клуба «Трактор» Сергей Мыльников пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
26-летний Мыльников получил повреждение 1 марта в матче регулярного чемпионата против казанского «Ак Барса» (0:1). Россиянин вышел на площадку в стартовом составе и был заменен на 5-й минуте встречи.
«Отправляемся на заключительный выезд “регулярки”. Голкипер Сергей Мыльников выбыл до конца сезона», — говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2025/26 Мыльников провел 31 матч, в 14 из которых одержал победу. Его коэффициент надежности составляет 2,75 при проценте отраженных бросков 91,0 и двух шатаутах.