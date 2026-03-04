Ричмонд
Вратарь «Металлурга» в 22 года побил рекорд Кошечкина по числу сейвов

Смолин в матче с минским «Динамо» (3:0) установил новый рекорд «Металлурга» при игре на ноль — 44 сейва. Прежний рекорд Кошечкина составлял 42 сейва.

Источник: РБК Спорт

Вратарь лидирующего в КХЛ «Металлурга» Александр Смолин превзошел достижение Василия Кошечкина и установил новый рекорд клуба по количеству отраженных бросков в игре на ноль, сообщила пресс-служба турнира.

Смолин накануне сделал 44 сейва в матче с минским «Динамо» (3:0). Для 22-летнего вратаря это первая игра на ноль в сезоне и четвертая за карьеру в КХЛ.

Рекорд Кошечкина в магнитогорском клубе при шатауте был 42 сейва.

Кошечкину, завершившему игровую карьеру в 2023-м и через полтора года ставшему тренером вратарей в «Металлурге», принадлежит ряд рекордов КХЛ — по числу матчей (765), победам (378) и играм на ноль (90).

В 2018 году финский голкипер «Йокерита» Карри Рямё сделал 83 сейва в матче плей-офф с ЦСКА, который завершился только в пятом овертайме и продолжался рекордные для лиги 142 минуты 9 секунд (2:1).

Динамо Мн
0:3
0:2, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Андрей Разин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-56:06)
Александр Смолин
Василий Демченко
(c 56:14)
1-й период
10:52
Николас Мелош
12:05
Андрей Козлов
(Дерек Барак, Роман Канцеров)
16:38
Илья Усов
19:59
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
2-й период
25:34
Александр Смолин
3-й период
42:26
Люк Джонсон
53:02
Даррен Дитц
56:14
Андрей Козлов
(Владимир Ткачев)
Статистика
Динамо Мн
Металлург Мг
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит