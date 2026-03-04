Дубль Маклауда принес «Авангарду» победу над ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Дубль оформил Майкл Маклауд (45-я, 52-я минуты).
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 26 бросков и оформил четвертый шатаут в сезоне.
«Авангард» (90 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции. ЦСКА (74) идет пятым на Западе. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.
В следующем матче «Авангард» сыграет с «Сочи» в гостях 6 марта. ЦСКА в этот же день примет челябинский «Трактор».
В другом матче ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). Встреча прошла в Ярославле, однако победители выступили в роли номинальных гостей. Игра должна была состояться в Сочи, но была перенесена на фоне угрозы атак БПЛА.
Игорь Никитин
Ги Буше
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:20)
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(59:34-59:39)
07:10
Кирилл Пилипенко
28:24
Денис Зернов
31:28
Наиль Якупов
37:18
Иван Патрихаев
44:45
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
47:02
Артем Блажиевский
51:26
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
52:15
Василий Пономарев
52:22
Денис Зернов
53:58
Максим Лажуа
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит