Хоккей. НХЛ
05.03
Детройт
:
Вегас
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
05.03
Нью-Джерси
:
Торонто
П1
2.40
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
05.03
Анахайм
:
Айлендерс
П1
2.50
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
05.03
Ванкувер
:
Каролина
П1
5.20
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
05.03
Сиэтл
:
Сент-Луис
П1
2.10
X
4.22
П2
2.98
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Дубль Маклауда принес «Авангарду» победу над ЦСКА в матче КХЛ

Дубль Маклауда принес омскому «Авангарду» победу над ЦСКА в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Дубль оформил Майкл Маклауд (45-я, 52-я минуты).

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 26 бросков и оформил четвертый шатаут в сезоне.

«Авангард» (90 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции. ЦСКА (74) идет пятым на Западе. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

В следующем матче «Авангард» сыграет с «Сочи» в гостях 6 марта. ЦСКА в этот же день примет челябинский «Трактор».

В другом матче ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). Встреча прошла в Ярославле, однако победители выступили в роли номинальных гостей. Игра должна была состояться в Сочи, но была перенесена на фоне угрозы атак БПЛА.

ЦСКА
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9614 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Ги Буше
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:20)
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(59:34-59:39)
1-й период
07:10
Кирилл Пилипенко
2-й период
28:24
Денис Зернов
31:28
Наиль Якупов
37:18
Иван Патрихаев
3-й период
44:45
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
47:02
Артем Блажиевский
51:26
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
52:15
Василий Пономарев
52:22
Денис Зернов
53:58
Максим Лажуа
Статистика
ЦСКА
Авангард
Штрафное время
6
10
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит