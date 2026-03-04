Дубль Маклауда принес «Авангарду» победу над ЦСКА в матче КХЛ

В другом матче ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). Встреча прошла в Ярославле, однако победители выступили в роли номинальных гостей. Игра должна была состояться в Сочи, но была перенесена на фоне угрозы атак БПЛА.