«Автомобилист» обыграл московское «Динамо» и продлил серию побед в КХЛ

«Автомобилист» со счетом 4:0 обыграл московское «Динамо» в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Голы забили Александр Шаров (8-я минута), Даниэль Спронг (25), Никита Шашков (39) и Ярослав Бусыгин (44).

Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил 28 бросков и оформил третий шатаут в текущем сезоне.

«Автомобилист» (78 очков) одержал победу в пятом матче подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Динамо» (72) идет шестым на Западе. Обе команды ранее гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в гостях 6 марта. «Динамо» днем позже примет петербургский СКА.

Динамо М
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 7050 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Максим Моторыгин
Евгений Аликин
1-й период
07:05
Александр Шаров
(Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин)
13:32
Артем Швец-Роговой
14:33
Джордан Уил
2-й период
20:23
Сергей Зборовский
24:10
Даниэль Спронг
(Семен Кизимов, Сергей Зборовский)
38:37
Никита Шашков
(Данил Романцев, Максим Тарасов)
3-й период
43:39
Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Даниэль Спронг)
50:03
Игорь Ожиганов
54:57
Александр Шаров
55:59
Сергей Зборовский
Статистика
Динамо М
Автомобилист
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит