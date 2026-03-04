«Автомобилист» обыграл московское «Динамо» и продлил серию побед в КХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Голы забили Александр Шаров (8-я минута), Даниэль Спронг (25), Никита Шашков (39) и Ярослав Бусыгин (44).
Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил 28 бросков и оформил третий шатаут в текущем сезоне.
«Автомобилист» (78 очков) одержал победу в пятом матче подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Динамо» (72) идет шестым на Западе. Обе команды ранее гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в гостях 6 марта. «Динамо» днем позже примет петербургский СКА.
Вячеслав Козлов
Николай Заварухин
Максим Моторыгин
Евгений Аликин
07:05
Александр Шаров
(Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин)
13:32
Артем Швец-Роговой
14:33
Джордан Уил
20:23
Сергей Зборовский
24:10
Даниэль Спронг
(Семен Кизимов, Сергей Зборовский)
38:37
Никита Шашков
(Данил Романцев, Максим Тарасов)
43:39
Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Даниэль Спронг)
50:03
Игорь Ожиганов
54:57
Александр Шаров
55:59
Сергей Зборовский
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит