Квартальнов о поражении от СКА: «Нападающим надо активнее быть. Ноль удалений у соперника — такой себе показатель»

— Надеялся, что домашние игры будут другими по энергетике. Надо больше энергии. Не знаю, почему так происходит. Думаю, нападающим надо активнее быть, где-то мы должны зарабатывать удаления. Ноль удалений у соперника — это такой себе показатель.
Дома надо больше агрессии показывать. Как и в прошлый раз, скажу: агрессии сегодня нам не хватило.
— Может, еще хладнокровия, везения не хватило? Вроде бы много бросков, 90 бросков за два матча, но шайба не идет, и курьезные моменты случаются.
— Броски броскам рознь. Я не могу сказать, что какие-то были моменты. Мы можем играть по-другому, пока у нас не все идет, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Закари Фукале
(00:00-60:18)
Сергей Иванов
(00:00-60:18)
03:34
Егор Бориков
13:09
Командный штраф
31:23
Матвей Поляков
(Михаил Воробьев, Бреннан Менелл)
32:23
Алекс Лимож
(Николас Мелош)
33:37
Богдан Белкин
33:37
Рокко Гримальди
60:18
Сергей Сапего
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит