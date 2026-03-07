Канадский хоккеист рассказал, что в России стало для него самым большим сюрпризом

«Вы как-то сказали, что КХЛ научила вас быть готовым ко всему. Но что больше всего удивило вас в России за эти пять лет?» — спросили у 33-летнего хоккеиста в интервью, которое он дал «Чемпионату».
«Пока не приедешь сюда, не знаешь, чего ожидать. В голове складывается представление о России из всего, что рассказывают в Северной Америке в СМИ, самым большим сюрпризом для меня стало то, что 90% всего этого просто неправда. В Канаде так много общего с тем, что я делаю здесь, в Москве. У нас гораздо больше похожего, чем отличного», — ответил Уил.
Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что за столь долгое время в России он уже душой сам стали немного россиянином, Уил сказал: «Определенно. Мы здесь уже пять лет, мой сын, в общем-то, вырос в Москве, тоже немного учит русский. Он не знает слов, но уже может напевать гимн России, это довольно забавно. В последние пару лет в Москве я точно чувствовал себя как дома, классно быть здесь еще два года».
«Болельщики были приятно удивлены вашим уровнем русского языка — после победы в матче со СКА вы говорили именно на русском. Как оцениваете свои знания?» — также спросили у хоккеиста «Динамо».
«Если из 10 возможных, где-то 1,5. С каждым годом становится все лучше, пытаюсь выучить хотя бы по одному новому слову каждые две недели. Если я здесь, если живу в этой стране, должен стараться немного выучить язык. Изучение языка и ассимиляция, безусловно, являются частью проявления уважения к стране, в которой живешь», — отметил канадец.
