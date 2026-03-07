Ричмонд
Канадский хоккеист рассказал, что в России стало для него самым большим сюрпризом

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал, что в России стало для него самым большим сюрпризом.

Источник: РИА "Новости"

«Вы как-то сказали, что КХЛ научила вас быть готовым ко всему. Но что больше всего удивило вас в России за эти пять лет?» — спросили у 33-летнего хоккеиста в интервью, которое он дал «Чемпионату».

«Пока не приедешь сюда, не знаешь, чего ожидать. В голове складывается представление о России из всего, что рассказывают в Северной Америке в СМИ, самым большим сюрпризом для меня стало то, что 90% всего этого просто неправда. В Канаде так много общего с тем, что я делаю здесь, в Москве. У нас гораздо больше похожего, чем отличного», — ответил Уил.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что за столь долгое время в России он уже душой сам стали немного россиянином, Уил сказал: «Определенно. Мы здесь уже пять лет, мой сын, в общем-то, вырос в Москве, тоже немного учит русский. Он не знает слов, но уже может напевать гимн России, это довольно забавно. В последние пару лет в Москве я точно чувствовал себя как дома, классно быть здесь еще два года».

«Болельщики были приятно удивлены вашим уровнем русского языка — после победы в матче со СКА вы говорили именно на русском. Как оцениваете свои знания?» — также спросили у хоккеиста «Динамо».

«Если из 10 возможных, где-то 1,5. С каждым годом становится все лучше, пытаюсь выучить хотя бы по одному новому слову каждые две недели. Если я здесь, если живу в этой стране, должен стараться немного выучить язык. Изучение языка и ассимиляция, безусловно, являются частью проявления уважения к стране, в которой живешь», — отметил канадец.

Динамо М
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 7050 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Максим Моторыгин
Евгений Аликин
1-й период
07:05
Александр Шаров
(Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин)
13:32
Артем Швец-Роговой
13:34
Артем Сергеев
14:33
Джордан Уил
2-й период
20:23
Сергей Зборовский
24:10
Даниэль Спронг
(Семен Кизимов, Сергей Зборовский)
38:37
Никита Шашков
(Данил Романцев, Максим Тарасов)
3-й период
43:39
Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Даниэль Спронг)
50:03
Игорь Ожиганов
54:57
Александр Шаров
55:59
Сергей Зборовский
Статистика
Динамо М
Автомобилист
Штрафное время
26
6
Игра в большинстве
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит