Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.85
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
08.03
Баффало
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
08.03
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
08.03
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.63
П2
4.53
Хоккей. НХЛ
08.03
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
08.03
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
08.03
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
08.03
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

Минское «Динамо» продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем

Минское «Динамо» продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем на три года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минское «Динамо» продлило контракт с канадским защитником Николасом Мелошем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с Мелошем рассчитано до конца сезона-2028/29. В текущем чемпионате канадец провел за «зубров» 59 матчей и набрал 15 очков (3 гола + 12 передач) при показателе полезности «+27».

Мелошу 28 лет. За «Динамо» защитник провел 137 игр, в которых набрал 31 очко (9+22). Всего на его счету в КХЛ, где он также выступал за уфимский «Салават Юлаев», 183 матча и 51 (14+37) результативное действие. Также канадец играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где провел 57 матчей и набрал 8 баллов (2+6) в составе «Сан-Хосе Шаркс».