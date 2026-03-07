Минское «Динамо» продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем

Мелошу 28 лет. За «Динамо» защитник провел 137 игр, в которых набрал 31 очко (9+22). Всего на его счету в КХЛ, где он также выступал за уфимский «Салават Юлаев», 183 матча и 51 (14+37) результативное действие. Также канадец играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где провел 57 матчей и набрал 8 баллов (2+6) в составе «Сан-Хосе Шаркс».