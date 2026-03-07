Плотников стал четвертым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников стал четвертым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведшим 1000 матчей в лиге, сообщается в Telegram-канале пресс-службы турнира.
Плотников принял участие в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо», эта встреча стала для него 1000-й в лиге. Всего в активе 35-летнего форварда 588 очков (253 гола + 335 передач) в КХЛ.
Раньше Плотникова до этой отметки добирались экс-защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1001 матч), форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев (1121) и нападающий «Шанхайских драконов» Илья Каблуков (1044).
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
7.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Игорь Ларионов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Артемий Плешков
1-й период
05:15
Иван Зинченко
09:46
Михаил Воробьев
10:48
Егор Римашевский
2-й период
30:04
Сергей Артемьев
30:04
Рокко Гримальди
32:13
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
3-й период
46:00
Тимур Кол
54:53
Марат Хайруллин
(Сергей Плотников)
Овертайм
61:02
Маркус Филлипс
64:02
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
Статистика
Динамо М
СКА
Штрафное время
8
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит