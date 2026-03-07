Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.20
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.73
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи

Хоккеиста «Металлурга» Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев получил денежный штраф за бросок шайбы в направлении судьи во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.

В пятницу «Металлург» дома уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:3. В концовке встречи Ткачев бросил шайбу в сторону судьи и получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Металлурга” Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, штраф за подобный проступок составляет от 100 до 500 тысяч рублей.