Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Металлурга” Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.