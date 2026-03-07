Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев получил денежный штраф за бросок шайбы в направлении судьи во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
В пятницу «Металлург» дома уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:3. В концовке встречи Ткачев бросил шайбу в сторону судьи и получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Металлурга” Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.
Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, штраф за подобный проступок составляет от 100 до 500 тысяч рублей.