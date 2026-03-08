Гол Толчинского в серии буллитов принес «Металлургу» победу над «Трактором»

Встреча завершилась со счетом 3:2.
В первом периоде «Трактор» забросил две шайбы. Сначала отличился Василий Глотов (1-я минута), затем шайбу забросил Егор Корешков. Магнитогорцы отыгрались благодаря голам Александра Петунина (29-я) и Руслана Исхакова (35-я).
Победный буллит у «Металлурга» на счету Сергея Толчинского.
На данный момент «Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 97 очками, а «Трактор» занимает шестую строчку, имея в своем активе 65 очков.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
8.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Евгений Корешков
Вратари
Илья Набоков
Дмитрий Николаев
1-й период
00:27
Василий Глотов
(Михаил Григоренко, Джош Ливо)
13:51
Егор Коршков
(Александр Кадейкин)
2-й период
28:34
Александр Петунин
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
34:51
Руслан Исхаков
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
3-й период
42:21
Андрей Козлов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сергей Толчинский
(Металлург Мг)
Статистика
Металлург Мг
Трактор
Штрафное время
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит