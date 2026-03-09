«Не будем подгадывать себе соперника»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подходит к концу регулярный чемпионат. Одна из лучших команд последнего месяца — московское «Динамо». Большую часть зимы бело-голубые были в очень жестком кризисе, опустившись с четвертого места в Западной конференции на восьмое с риском выпасть из зоны плей-офф. Но в начале февраля у подопечных Вячеслава Козлова была полуторанедельная пауза на Матч звезд, после которой команда выиграла семь встреч из восьми. Правда, затем случилось два домашних поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» (0:4) и в овертайме от петербургского СКА (1:2).
В результате за шесть матчей до конца регулярного чемпионата «Динамо» идет на восьмом месте, последнем в зоне плей-офф Запада, но отставание от конкурентов уже не такое большое, как в начале февраля, — всего три очка от четвертой строчки, причем бело-голубые сыграли на один матч меньше идущих впереди них московского ЦСКА, нижегородского «Торпедо», СКА и московского «Спартака». В интервью «Известиям» защитник бело-голубых Даниил Пыленков прокомментировал результаты последнего месяца, свое огромное игровое время и влияние на него дисквалификации Артема Сергеева после того, как тот сбил с ног линейного арбитра.
— Вы в последних матчах провели на льду аномально много игрового времени даже для хоккеиста первого звена — 31 минуту с «Автомобилистом», 33 минуты со СКА. Удается выдержать такую нагрузку?
— Очень приятно, что тренерский штаб так мне доверяет. Всегда нравится много играть. Хотя против СКА получилось больше еще и за счет овертайма, но в целом выдерживаю. У нас в принципе все ребята квалифицированные, все работают и могут по столько играть. Но тренерский штаб выбирает, кому сколько минут играть.
— После февральского поражения от «Динамо» (1:4) главный тренер СКА Игорь Ларионов сказал, что не видит в вашем клубе никаких проблем для своей команды кроме большинства. На этой неделе Вячеслав Козлов сказал, что донесет до своих ребят, если они не знают, что о них так думают, чтобы они закусились. В итоге главный тренер «Динамо» как-то акцентировал внимание на тех словах?
— Это было сказано в раздевалке. Да в принципе мы все видели эти слова Ларионова, мы читаем прессу. Что тут сказать. Тренер СКА высказал свое мнение. Нам его передали, но мы выходим и играем в свою игру.
— Обидно, что так высказался тренер, у которого вы играли в молодежной сборной России?
— Это его право. Бог ему судья. Если он так сказал, значит, так считает.
— Матч против СКА был первым из трех, на которые дисквалифицировали Артема Сергеева. Сказывается его отсутствие?
— Тема — один из ведущих защитников нашей команды. Конечно, сказывается. Больше игрового времени ложится на меня, Кирюху (Кирилла Адамчука. — Ред.) и Жигу (Игоря Ожиганова. — Ред.), нашего капитана. Хочется, чтобы таких моментов было поменьше.
— То есть без этой дисквалификации не было бы столько игрового времени у вас?
— Я думаю, оно было бы распределено между нами четырьмя.
— За счет чего «Динамо» так преобразилось в последний месяц, что после провальных декабря и января выдало длинную победную серию?
— За счет командной игры, командной работы. Психологически немножечко стали лучше себя чувствовать — это приносит свои плоды.
— Только в психологии дело?
— И в психологии дело, и над зоной обороны мы немножко поработали. Отсюда и результат такой позитивный. За счет игры в обороне мы и начали побеждать. Наладили, вернее, подправили этот компонент. Поэтому и пошли победы.
— Внутри команды после тех неудач были какие-то собрания, которые помогли выйти на те результаты, что команда показывает сейчас?
— Конечно, каждый, кто есть в раздевалке, понимал, что тот результат, который у нас был до этого, — неудовлетворительный. Можно даже сказать, очень плохой. Каждый понимал, что надо что-то исправлять. Вот мы в паузу на Матч звезд поработали. После чего вышли и теперь играем в совсем другой хоккей.
— Поражения от «Автомобилиста» и СКА говорят о том, что всё это опять перестает работать?
— Нет, игра в целом у нас идет хорошо. Просто мы не реализовали свои моменты. Плохо, что не довели до победы игру против СКА. Но в оставшихся матчах будем стараться выиграть и подняться в таблице как можно выше.
— Учитывая близость «Динамо» к четвертому месту в Западной конференции, у вас есть цель финишировать в топ-4 по итогам регулярного чемпионата, чтобы получить в первом раунде плей-офф преимущество своей площадки?
— Мы пока не смотрим на плей-офф, потому что у нас в Западной конференции сложно что-то предугадывать. И мы не будем подгадывать соперника. Выйдем на того, на кого выйдем. Поэтому выходим в данный момент, просто чтобы побеждать в каждой игре.
— Нет даже обязательной цели избежать восьмого места и не попасть в первом раунде на лидирующий с отрывом на Западе ярославский «Локомотив»?
— А что, «Локомотив» надо бояться? В плей-офф серия начинается с 0:0, а там посмотрим.
— Не смущает даже то, что опустились на восьмое место после двух поражений?
— Да, мы восьмые. Но выходим и играем на победу. Да, не довели матч против СКА до победы, позволив ему сравнять счет в концовке основного времени. Но теперь сделаем всё, чтобы выиграть в оставшихся матчах регулярки и подняться как можно выше.
— Что нужно сделать, чтобы в такой же форме, как сейчас, подойти к плей-офф?
— Надо играть в свою игру и выигрывать. А дальше посмотрим, как всё будет продолжаться в плей-офф.
Алексей Фомин