«Не будем подгадывать себе соперника»

В результате за шесть матчей до конца регулярного чемпионата «Динамо» идет на восьмом месте, последнем в зоне плей-офф Запада, но отставание от конкурентов уже не такое большое, как в начале февраля, — всего три очка от четвертой строчки, причем бело-голубые сыграли на один матч меньше идущих впереди них московского ЦСКА, нижегородского «Торпедо», СКА и московского «Спартака». В интервью «Известиям» защитник бело-голубых Даниил Пыленков прокомментировал результаты последнего месяца, свое огромное игровое время и влияние на него дисквалификации Артема Сергеева после того, как тот сбил с ног линейного арбитра.