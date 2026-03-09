Ричмонд
КХЛ определила лучших игроков недели

Кин из «Спартака» впервые признан лучшим защитником игровой недели в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американец Джозеф Кин из московского «Спартака» впервые в карьере признан лучшим защитником игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте турнира.

В трех матчах недели 26-летний Кин набрал 6 (2+4) очков с показателем полезности «+3». На его счету также восемь блокированных бросков.

Лучшим нападающим в шестой раз в карьере признан Сергей Плотников из петербургского СКА, набравший 5 (3+2) очков в трех матчах с показателем полезности «+4». Плотников провел свой 1000-й матч в КХЛ и стал четвертым игроком в истории, кому удалось достичь этой отметки.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Владимир Галкин из екатеринбургского «Автомобилиста», одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0,5 и одним шатаутом. По воротам Галкина было нанесено 60 бросков, из которых он отразил 98,33%.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Севастьян Соколов из нижнекамского «Нефтехимика», набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1».