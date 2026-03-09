КХЛ определила лучших игроков недели

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Владимир Галкин из екатеринбургского «Автомобилиста», одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0,5 и одним шатаутом. По воротам Галкина было нанесено 60 бросков, из которых он отразил 98,33%.