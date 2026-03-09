Ричмонд
«Авангард» проиграл «Сибири» по буллитам

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Сибири». Победный буллит на счету Михаила Абрамова.

Источник: РИА "Новости"

Омский «Авангард» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра в Омске завершилась в серии буллитов со счетом 1:2.

В основное время у «Авангарда» забил Вячеслав Войнов (40-я минута). У «Сибири» отличился Вячеслав Лещенко (6).

Победный бросок исполнил Михаил Абрамов.

«Авангард» проиграл второй матч подряд, он занимает второе место в Восточной конференции. «Сибирь» занимает восьмую строчку и пока не гарантировала себе участие в плей-офф.

Авангард
1:2
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
9.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Ярослав Люзенков
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-65:00)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
1-й период
05:01
Вячеслав Лещенко
(Илья Федотов, Михаил Орлов)
2-й период
39:06
Вячеслав Войнов
(Максим Лажуа, Иван Игумнов)
3-й период
58:50
Майкл Маклауд
58:50
Егор Зайцев
Овертайм
63:00
Егор Аланов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Абрамов
(Сибирь)
Статистика
Авангард
Сибирь
Штрафное время
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит