Дубль Сикьюры принес победу московскому «Динамо» над минским «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев.
В составе московского «Динамо» дубль оформили Егор Римашевский (32-я минута и 41-я) и Дилан Сикьюра (51-я, 60-я). Также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (27-я минута), Роман Калиниченко (30-я). У минчан отличились Брэйди Лайл (3-я), Виталий Пинчук (28-я), Станислав Галиев (38-я), Сэм Энас (59-я).
На данный момент команда московское «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками, а минское «Динамо» располагается на второй позиции, имея в своем активе 83 очка.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
9.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8747 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
02:18
Брэйди Лайл
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
05:03
Джордан Уил
2-й период
26:56
Никита Гусев
27:36
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
29:08
Роман Калиниченко
(Никита Гусев, Джордан Уил)
31:21
Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков)
35:05
Даниил Пыленков
35:05
Рияз Галиев
37:25
Рияз Галиев
(Роберт Хэмилтон, Алекс Лимож)
3-й период
40:08
Виталий Пинчук
40:50
Егор Римашевский
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
45:00
Андрей Стась
50:41
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Магомед Шараканов)
57:44
Сэм Энас
59:59
Дилан Сикьюра
(Владислав Подъяпольский, Игорь Ожиганов)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит