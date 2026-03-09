Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
:
Калгари
П1
1.83
X
4.50
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия
:
Рейнджерс
П1
2.15
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус
:
Лос-Анджелес
П1
2.40
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
10.03
Чикаго
:
Юта
П1
3.90
X
4.45
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер
:
Оттава
П1
4.02
X
4.62
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Дубль Сикьюры принес победу московскому «Динамо» над минским «Динамо»

В понедельник, 9 марта, московское «Динамо» принимало на своем льду минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев.

В составе московского «Динамо» дубль оформили Егор Римашевский (32-я минута и 41-я) и Дилан Сикьюра (51-я, 60-я). Также заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (27-я минута), Роман Калиниченко (30-я). У минчан отличились Брэйди Лайл (3-я), Виталий Пинчук (28-я), Станислав Галиев (38-я), Сэм Энас (59-я).

На данный момент команда московское «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками, а минское «Динамо» располагается на второй позиции, имея в своем активе 83 очка.

Динамо М
6:4
0:1, 3:2, 3:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
9.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8747 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
02:18
Брэйди Лайл
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
05:03
Джордан Уил
2-й период
26:56
Никита Гусев
27:36
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
29:08
Роман Калиниченко
(Никита Гусев, Джордан Уил)
31:21
Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков)
35:05
Даниил Пыленков
35:05
Рияз Галиев
37:25
Рияз Галиев
(Роберт Хэмилтон, Алекс Лимож)
3-й период
40:08
Виталий Пинчук
40:50
Егор Римашевский
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
45:00
Андрей Стась
50:41
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Магомед Шараканов)
57:44
Сэм Энас
59:59
Дилан Сикьюра
(Владислав Подъяпольский, Игорь Ожиганов)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит