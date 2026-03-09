Квартальнов — о поражении московскому «Динамо»: «Когда 3−4 гола хорошая команда забивает, она должна побеждать»

— Ключевым был второй период. Какая у нас там статистика? Три броска — три гола. Здесь нужно было сконцентрироваться, не дать «обрывы» делать, не дать команде вздохнуть. Они получили глоток, а мы развалились. Нужно подумать, что здесь сделать.
— Если говорить не только о сегодняшнем матче, а в целом, в новом году команда пропускает много. Видите в этом системную проблему?
— Она есть. Мы на выезде очень много голов забиваем. Я считаю, что когда 3−4 гола хорошая команда забивает, она должна побеждать. Мы об этом говорим, но пока не можем это остановить, особенно на выезде.
— В каком состоянии вы сейчас доигрываете конец регулярного чемпионата? Есть ли у ваших игроков проблема с мотивацией?
— Вопрос мотивации в профессиональном спорте неуместен. Они профессиональные ребята, которые должны выходить и отдаваться игре. Эта мотивация должна быть всегда. У нас много молодых ребят. Собирать это все тяжело, а потерять — в одночасье. Так везде бывает, — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
02:18
Брэйди Лайл
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
05:03
Джордан Уил
26:56
Никита Гусев
27:36
Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Алекс Лимож)
29:08
Роман Калиниченко
(Никита Гусев, Джордан Уил)
31:21
Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков)
35:05
Даниил Пыленков
35:05
Рияз Галиев
37:25
Рияз Галиев
(Роберт Хэмилтон, Алекс Лимож)
40:08
Виталий Пинчук
40:50
Егор Римашевский
(Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра)
45:00
Андрей Стась
50:41
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Магомед Шараканов)
57:44
Сэм Энас
59:59
Дилан Сикьюра
(Игорь Ожиганов, Владислав Подъяпольский)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит