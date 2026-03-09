Ричмонд
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
:
Калгари
П1
1.85
X
4.50
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия
:
Рейнджерс
П1
2.16
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
10.03
Чикаго
:
Юта
П1
4.00
X
4.51
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер
:
Оттава
П1
3.96
X
4.65
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Квартальнов — о поражении московскому «Динамо»: «Когда 3−4 гола хорошая команда забивает, она должна побеждать»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (4:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Владимир Беззубов,photo.khl.ru

— Ключевым был второй период. Какая у нас там статистика? Три броска — три гола. Здесь нужно было сконцентрироваться, не дать «обрывы» делать, не дать команде вздохнуть. Они получили глоток, а мы развалились. Нужно подумать, что здесь сделать.

— Если говорить не только о сегодняшнем матче, а в целом, в новом году команда пропускает много. Видите в этом системную проблему?

— Она есть. Мы на выезде очень много голов забиваем. Я считаю, что когда 3−4 гола хорошая команда забивает, она должна побеждать. Мы об этом говорим, но пока не можем это остановить, особенно на выезде.

— В каком состоянии вы сейчас доигрываете конец регулярного чемпионата? Есть ли у ваших игроков проблема с мотивацией?

— Вопрос мотивации в профессиональном спорте неуместен. Они профессиональные ребята, которые должны выходить и отдаваться игре. Эта мотивация должна быть всегда. У нас много молодых ребят. Собирать это все тяжело, а потерять — в одночасье. Так везде бывает, — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».

Динамо М
6:4
0:1, 3:2, 3:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
9.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8747 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
02:18
Брэйди Лайл
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
05:03
Джордан Уил
2-й период
26:56
Никита Гусев
27:36
Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Алекс Лимож)
29:08
Роман Калиниченко
(Никита Гусев, Джордан Уил)
31:21
Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков)
35:05
Даниил Пыленков
35:05
Рияз Галиев
37:25
Рияз Галиев
(Роберт Хэмилтон, Алекс Лимож)
3-й период
40:08
Виталий Пинчук
40:50
Егор Римашевский
(Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра)
45:00
Андрей Стась
50:41
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Магомед Шараканов)
57:44
Сэм Энас
59:59
Дилан Сикьюра
(Игорь Ожиганов, Владислав Подъяпольский)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит