Дубль Хмелевски помог «Ак Барсу» впервые в сезоне победить «Спартак»

Игра в Казани завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
У победителей шайбы забросили Александр Хмелевски (5-я и 14-я минуты), Илья Карпухин (27), Артем Галимов (45). У проигравших отличился Никита Холодилин (55).
Первая встреча соперников в текущем сезоне прошла 25 ноября в Москве — тогда «Спартак» обыграл казанский клуб со счетом (1:0).
«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции (88 очков после 64 игр), а «Спартак» располагается на восьмой строчке на Западе (74 балла за 64 матча).
В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Сочи», а «Спартак» примет на своем льду хабаровский «Амур». Оба матча состоятся 13 марта.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8323 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Александр Барков
Вратари
Максим Арефьев
Артем Загидулин
1-й период
04:46
Александр Хмелевский
(Степан Фальковский, Кирилл Семенов)
07:36
Кирилл Семенов
13:29
Александр Хмелевский
(Степан Фальковский, Кирилл Семенов)
2-й период
26:21
Илья Карпухин
(Артур Бровкин, Алексей Пустозеров)
3-й период
44:43
Александр Беляев
44:52
Артем Галимов
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
44:52
Дмитрий Яшкин
44:52
Егор Филин
48:31
Егор Филин
54:39
Никита Холодилин
Статистика
Ак Барс
Спартак
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
