В КХЛ начали войну с симулянтами. Штрафуют даже вратарей, а Разин назвал канадца Комтуа «курицей»

Хоккей, и в частности КХЛ — крайне гибкие в отношении правил. Это в футболе могут десятилетиями отказываться от видеоповторов, а приняв VAR, жаловаться, что он задерживает ход матчей. В хоккее же постоянно что-то придумывают, внедряют, стараются улучшить, хотя и не всегда эффект получается тот, который задумывали. Но, скажем, правило трех секунд, запрещающее стоять за своими воротами, действительно ускорил игру. А еще это редкий случай успешного правила, которого нет в НХЛ.
А вот что постоянно вызывает споры, и недоумение футбольных болельщиков, так это наличие в хоккее штрафов за симуляцию даже в тех эпизодах, когда оппонента тоже наказывают за нарушение. Футболистам невдомек, как одновременно может быть и подкат, и симуляция. В хоккее же понятие «симуляция» ближе к «приукрашиванию». Можно получить клюшкой по лицу, за что провинившийся получит две минуты, но отреагировать на это можно по-разному: с достоинством или же целым театральным представлением.
И судя по последним решениям КХЛ, лига решила решительно с этим бороться. Нет, не с обоюдными штрафами нарушителям и симулянтам, а как таковыми «приукрашиваниями». Только в марте СДК объявил о наказании для Рафаэля Бикмуллин, Ксавье Уэлле, Максима Комтуа, Александра Скоренов, Кирилла Семёнов и Дениса Костина.
Самое неординарное наказание, конечно, вратарю «Торпедо». Хотя бы потому, что штрафы за симуляцию голкиперам — крайне редкое явление. Единственный момент, где они могут приукрашивать — это столкновения с полевыми игроками, когда те идут на пятак. В матче с «Сочи» у Костина якобы случился контакт с Матвеем Гуськовым, за что наказали форварда южан. Постфактум же лига определила, что Гуськов просто проезжал мимо и не касался вратаря «Торпедо».
Если Костина точно не назовешь серийным симулянтом, и вряд ли мы в будущем услышим о нем в таком контексте. Чего не скажешь о Максиме Комтуа. За неполные два сезона в КХЛ вокруг канадца сложилась многогранная, и не особо позитивная, репутация. Кого-то он бесит провокациями, других — жесткой игрой. А третья грань этого талантливого, но чертовски неоднозначного легионера, это его склонность к актерской игре. Вот и в матче с «Металлургом» динамовец излишне изобразил страдания, когда Александр Петунин положил крагу ему на плечо.
«Не буду оскорблять канадского легионера. Но смешно. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил все-таки», — сказал про Комтуа наставник «Металлурга» Андрей Разин. Кажется, в этом спиче кроется отсылка к Роману Ротенбергу, который будучи главным тренером СКА, назвал канадца Le Coq Sportif, то есть «спортивным петухом». Надо еще постараться, чтобы заслужить такое к себе отношение.
То, что КХЛ в последнее время активно публикует новости о штрафах за симуляцию, не значит, что раньше их не было совсем. Дело в том, что отдельно на своем сайте лига сообщает о штрафах, которые судьи проглядели во время матча. То есть то самое «приукрашивание» фиксируют уже не арбитры, а члены спортивно-дисциплинарного комитета (СДК), который возглавляет Валерий Каменский. Те удаления за симуляцию, что выписываются во время игры, автоматически дополняются денежным штрафом.
Сколько игроки платят за излишний артистизм? На первый раз штраф довольно гуманный — 50 тысяч рублей. При этом шкала прогрессивная. Так, форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов, дважды за месяц уличенный в симуляции, будет вынужден выплатить уже 100 тысяч рублей. Максимальная планка в данном случае — 200 тысяч. Но до нее пока далеко даже Комтуа. Ведь за репутацию штрафы пока не ввели, только за подтверждение этой самой репутации.
«Лига решила бороться с этим явлением, поэтому наказывает денежными штрафами за симуляцию. Но почему за подножки отдельно не наказывают? Мне это не нравится. Считаю, что это часть игры. Если игрок симулирует, то дай ему две минуты. Чего из мухи слона делать?», — считает бывший судья Леонид Вайсфельд, высказавший свое мнение в интервью «РБ Спорт».
Значит ли нынешняя позиция КХЛ, что игроки разорятся со штрафов? Или что симуляции совсем уйдут из хоккея? Окончательно, безусловно, ничего победить нельзя. Но решением дисквалифицировать игроков за вторую драку в сезоне лига практически убивала институт тафгаев. Хоккеисты продолжают драться, но стихийно, не массово. Профессиональных бойцов в нашем хоккее не осталось. Глядишь, и через год-два не останется профессиональных актеров. Останутся только любители, которым можно будет пригрозить пальцем, и они все поймут.
Автор: Дмитрий Ерыкалов