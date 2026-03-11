В КХЛ начали войну с симулянтами. Штрафуют даже вратарей, а Разин назвал канадца Комтуа «курицей»

А вот что постоянно вызывает споры, и недоумение футбольных болельщиков, так это наличие в хоккее штрафов за симуляцию даже в тех эпизодах, когда оппонента тоже наказывают за нарушение. Футболистам невдомек, как одновременно может быть и подкат, и симуляция. В хоккее же понятие «симуляция» ближе к «приукрашиванию». Можно получить клюшкой по лицу, за что провинившийся получит две минуты, но отреагировать на это можно по-разному: с достоинством или же целым театральным представлением.