Ротенберг рассказал, что хотел бы пройти стажировку в клубе НХЛ

Ротенберг признал, что в нынешней ситуации, когда в отношении него действуют санкции, это вряд ли возможно.

Источник: РИА "Новости"

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил «РИА Новости», что ему было бы интересно пройти стажировку в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Было бы интересно оказаться внутри клуба НХЛ, ближе познакомиться с тем, как там все организовано. Только в нынешней ситуации, когда в отношении меня приняты санкции, это вряд ли возможно», — сказал Ротенберг.

При этом Ротенберг подчеркнул, что современные технологии позволяют ему изучать матчи НХЛ и перенимать полезные элементы тренерской практики.

На вопрос о том, в каком именно клубе он хотел бы пройти стажировку, функционер ответил уклончиво: «Конкретную команду не назову. Все интересны, но выбирал бы ту, где больше всего российских игроков».

Ротенберг находится под персональными санкциями Великобритании, США, Канады, Австралии, Украины и Новой Зеландии. В феврале 2025 года финские власти заморозили средства, вырученные от продажи принадлежавшей ему и Геннадию Тимченко арены Helsinki Hall, сославшись на санкционные ограничения Евросоюза.

Ротенберг — первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского хоккейного «Динамо».