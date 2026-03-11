Голкипер «Авангарда» побил рекорд КХЛ по победам среди россиян за сезон

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков стал рекордсменом КХЛ по победам среди российских вратарей за один регулярный чемпион.
В среду, 11 марта, «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.
Серебряков одержал 33-ю победу, повторил клубный рекорд финна Карри Рямё и стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну «регулярку», опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина.
Рекорд по количеству побед вратаря за один регулярный чемпионат КХЛ принадлежит чеху Якубу Коваржу («Автомобилист»), одержавшему 38 побед в сезоне 2018/19.
Серебрякову 30 лет, в «Авангарде» он выступает с 2024 года.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11869 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Алексей Исаков
Вратари
Никита Серебряков
Денис Костин
(00:00-57:15)
Денис Костин
(58:08-59:05)
Денис Костин
(c 59:56)
1-й период
07:16
Джованни Фьоре
(Константин Окулов)
09:04
Джозеф Чеккони
12:01
Егор Соколов
(Игорь Гераськин, Богдан Конюшков)
14:09
Михаил Котляревский
2-й период
26:58
Джозеф Чеккони
31:16
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд, Вячеслав Войнов)
3-й период
43:21
Дамир Шарипзянов
46:29
Антон Сизов
58:08
Джованни Фьоре
59:56
Константин Окулов
(Джованни Фьоре, Никита Серебряков)
Статистика
Авангард
Торпедо
Штрафное время
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит