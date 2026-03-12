Ротенберг: «Время для возвращения к тренерской работе в КХЛ пока не пришло»

В 2022—2025 годах Ротенберг был главным тренером СКА.
"Нужно понимать, что для этого должно сойтись множество факторов. Такое решение должно пойти в плюс всем. Вопрос даже больше к болельщикам, хотят ли они видеть в своем клубе тренера Романа Ротенберга.
Говорите, болельщики «Сибири» обращались к руководству клуба с такой просьбой? Благодарен новосибирским болельщикам. Лично поблагодарил их, когда сборная Россия-25 играла в Новосибирске на Кубке Первого канала. Только пока время для возвращения к тренерской работе в КХЛ не пришло", — приводит слова Ротенберга РИА Новости.