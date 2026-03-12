Ричмонд
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.42
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.84
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
13.03
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Ротенберг: «Время для возвращения к тренерской работе в КХЛ пока не пришло»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможности в ближайшее время возглавить команду КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

В 2022—2025 годах Ротенберг был главным тренером СКА.

"Нужно понимать, что для этого должно сойтись множество факторов. Такое решение должно пойти в плюс всем. Вопрос даже больше к болельщикам, хотят ли они видеть в своем клубе тренера Романа Ротенберга.

Говорите, болельщики «Сибири» обращались к руководству клуба с такой просьбой? Благодарен новосибирским болельщикам. Лично поблагодарил их, когда сборная Россия-25 играла в Новосибирске на Кубке Первого канала. Только пока время для возвращения к тренерской работе в КХЛ не пришло", — приводит слова Ротенберга РИА Новости.