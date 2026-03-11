«Автомобилист» прервал победную серию «Локомотива» из восьми матчей

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Даниэль Спронг, еще по одной шайбе забросили Максим Денежкин и Семен Кизимов. У гостей гол забил Максим Шалунов.
«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд. Команда из Екатеринбурга набрала 82 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» прервал серию «Локомотива» из восьми побед. Ярославцы с 93 очками лидируют в таблице «Запада».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10922 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Боб Хартли
Вратари
Евгений Аликин
Алексей Мельничук
(00:00-57:46)
Алексей Мельничук
(58:06-58:26)
Алексей Мельничук
(c 58:50)
1-й период
06:36
Максим Березкин
12:32
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
13:38
Роман Горбунов
18:22
Семен Кизимов
(Даниэль Спронг, Ярослав Бусыгин)
2-й период
23:04
Павел Красковский
23:13
Андрей Сергеев
24:18
Максим Осипов
24:18
Байрон Фрэз
24:42
Даниэль Спронг
(Никита Трямкин, Роман Горбунов)
39:34
Роман Горбунов
3-й период
58:06
Максим Денежкин
58:50
Даниэль Спронг
Овертайм
60:00
Байрон Фрэз
Статистика
Автомобилист
Локомотив
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
