СКА нанес минскому «Динамо» четвертое подряд поражение в КХЛ

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Иван Выдренков (5-я минута), Сергей Плотнико (10, 30) и Матвей Поляков (18). У проигравших отличились Алекс Лимож (35), Виталий Пинчук (51) и Вадим Шипачев (54).
СКА выиграл четвертый матч подряд и нанес «Динамо» четвертое кряду поражение.
СКА набрал 77 очков в 64 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 83 очками в 65 встречах расположилось на третьей строчке.
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
- «Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1;
- «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ;
- «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1;
- «Лада» (Тольятти) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3.
- «Динамо» (Москва) — «Шанхай Дрэгонс» — 4:2;
- «Сочи» — ЦСКА (Москва) — 1:2.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11222 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Сергей Иванов
Василий Демченко
(00:00-49:56)
Василий Демченко
(50:28-52:35)
Василий Демченко
(53:55-58:00)
Василий Демченко
(c 59:57)
1-й период
04:28
Иван Выдренков
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
09:15
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
16:58
Егор Бориков
17:25
Матвей Поляков
(Бреннан Менелл, Рокко Гримальди)
2-й период
26:13
Даниил Липский
29:59
Сергей Плотников
(Николай Голдобин)
34:35
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
38:51
Джозеф Бландизи
3-й период
49:56
Валентин Зыков
50:28
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Алекс Лимож)
52:35
Андрей Педан
53:55
Вадим Шипачев
(Сэм Энас, Тай Смит)
59:57
Тай Смит
Статистика
СКА
Динамо Мн
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит