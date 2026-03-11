Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.03
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.54
Хоккей. НХЛ
12.03
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

СКА нанес минскому «Динамо» четвертое подряд поражение в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3, при этом СКА вел 4:0.

Источник: Соцсети

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Иван Выдренков (5-я минута), Сергей Плотнико (10, 30) и Матвей Поляков (18). У проигравших отличились Алекс Лимож (35), Виталий Пинчук (51) и Вадим Шипачев (54).

СКА выиграл четвертый матч подряд и нанес «Динамо» четвертое кряду поражение.

СКА набрал 77 очков в 64 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 83 очками в 65 встречах расположилось на третьей строчке.

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

  • «Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1;
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ;
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1;
  • «Лада» (Тольятти) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3.
  • «Динамо» (Москва) — «Шанхай Дрэгонс» — 4:2;
  • «Сочи» — ЦСКА (Москва) — 1:2.

СКА
4:3
3:0, 1:1, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11222 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Сергей Иванов
Василий Демченко
(00:00-49:56)
Василий Демченко
(50:28-52:35)
Василий Демченко
(53:55-58:00)
Василий Демченко
(c 59:57)
1-й период
04:28
Иван Выдренков
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
09:15
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
16:58
Егор Бориков
17:25
Матвей Поляков
(Бреннан Менелл, Рокко Гримальди)
2-й период
26:13
Даниил Липский
29:59
Сергей Плотников
(Николай Голдобин)
34:35
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
38:51
Джозеф Бландизи
3-й период
49:56
Валентин Зыков
50:28
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Алекс Лимож)
52:35
Андрей Педан
53:55
Вадим Шипачев
(Сэм Энас, Тай Смит)
59:57
Тай Смит
Статистика
СКА
Динамо Мн
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит