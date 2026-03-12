Ричмонд
Канадский хоккеист СКА Филлипс: «Мне все нравится в России. Здесь очень безопасно, и это феноменально»

Защитник СКА Маркус Филлипс рассказал о большой симпатии к России, назвав феноменальным уровень безопасности в стране.

Источник: РИА "Новости"

Канадец перешел в петербургский клуб в июле 2025 года, подписав контракт до конца текущего сезона. До этого он выступал за нижегородское «Торпедо».

— К чему вы еще не привыкли в России?

— Такого нет. Мне все нравится в России. Повседневная жизнь здесь просто фантастическая. Здесь замечательные люди. Жить в Санкт-Петербурге — просто потрясающе. Это один из моих любимых городов в мире.

— По-другому, чем в Канаде?

— Да, конечно, все по-другому. Но я думаю, что, находясь здесь уже второй год, я хорошо освоился, и мне нравится каждый миг, проведенный здесь. Это великолепно. Даже моя девушка приехала, и ей здесь тоже понравилось. Здесь очень безопасно, и это феноменально.

— Учите ли вы русский язык? Сложно ли?

— Немного говорю. Я улавливаю отдельные слова, когда тренеры разговаривают в раздевалке, и понимаю, о чем они говорят. На самом деле, говорить и слушать не так уж сложно, но читать и писать — проблематично, так как другой алфавит. Но речь на слух для меня не проблема.

— Вы читали классическую литературу? Пушкина, Лермонтова?

— Нет. Я слышал. Но, как я уже сказал, я не умею читать по-русски. Это довольно сложно, — приводит слова Филлипса «Спорт день за днем».

В нынешнем регулярном чемпионате Филлипс провел 63 матча и набрал 12 (2+10) очков.