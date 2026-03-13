Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
0
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
0
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.61
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
2
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
14.00
П2
38.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.10
П2
1.27
Хоккей. КХЛ
буллиты
Салават Юлаев
2
:
Динамо М
2
Все коэффициенты
П1
19.00
X
1.06
П2
18.00
Хоккей. НХЛ
14.03
Айлендерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
14.03
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Барыс
2
П1
X
П2

«Металлург» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в овертайме переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). У «Магнитки» шайбы забросили Люк Джонсон (49-я минута) и Дерек Барак (65). В составе «Сибири» отличился Алексей Яковлев (45).

«Металлург» (103 очка) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее магнитогорская команда досрочно завоевала Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате. «Сибирь» (63) располагается на восьмой строчке.

В следующем матче «Металлург» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга 16 марта, а «Сибирь» в тот же день дома сыграет со столичным ЦСКА.

Сибирь
1:2
0:0, 0:0, 1:1
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11528 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Вратари
Антон Красоткин
Александр Смолин
(00:00-47:29)
Александр Смолин
(c 48:32)
1-й период
02:34
Артем Минулин
14:11
Федор Гордеев
19:46
Тэйлор Бек
2-й период
39:40
Валерий Орехов
3-й период
44:08
Алексей Яковлев
(Сергей Широков, Максим Сушко)
48:32
Люк Джонсон
50:00
Егор Аланов
57:09
Энди Андреофф
Овертайм
62:38
Андрей Чуркин
62:38
Андрей Чуркин
64:20
Дерек Барак
(Валерий Орехов, Владимир Ткачев)
Статистика
Сибирь
Металлург Мг
Штрафное время
15
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит