«Металлург» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в овертайме переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). У «Магнитки» шайбы забросили Люк Джонсон (49-я минута) и Дерек Барак (65). В составе «Сибири» отличился Алексей Яковлев (45).
«Металлург» (103 очка) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее магнитогорская команда досрочно завоевала Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате. «Сибирь» (63) располагается на восьмой строчке.
В следующем матче «Металлург» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга 16 марта, а «Сибирь» в тот же день дома сыграет со столичным ЦСКА.
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Антон Красоткин
Александр Смолин
(00:00-47:29)
Александр Смолин
(c 48:32)
02:34
Артем Минулин
14:11
Федор Гордеев
19:46
Тэйлор Бек
39:40
Валерий Орехов
44:08
Алексей Яковлев
(Сергей Широков, Максим Сушко)
48:32
Люк Джонсон
50:00
Егор Аланов
57:09
Энди Андреофф
62:38
Андрей Чуркин
62:38
Андрей Чуркин
64:20
Дерек Барак
(Валерий Орехов, Владимир Ткачев)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
