Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ, Гамзин оформил восьмой шатаут в сезоне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Отличились Прохор Полтапов (12-я минута), Максим Соркин (34) и Ник Эберт (37).

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 20 бросков по воротам, оформив восьмой шатаут в сезоне и 11-й в карьере. Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер провел 500-й матч в КХЛ.

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд и с 82 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (82) идет на аналогичной строчке на Востоке.

В следующем матче «Автомобилист» 16 марта на выезде сыграет против магнитогорского «Металлурга», ЦСКА в этот же день в гостях сыграет против новосибирской «Сибири».

Автомобилист
0:3
0:1, 0:2, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
14.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11373 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Игорь Никитин
Вратари
Владимир Галкин
Дмитрий Гамзин
(00:00-36:37)
Дмитрий Гамзин
(c 36:51)
1-й период
11:37
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Никита Нестеров)
2-й период
32:29
Иван Дроздов
33:36
Максим Соркин
36:51
Ник Эберт
(Николай Коваленко, Никита Нестеров)
36:51
Семен Кизимов
37:07
Виталий Абрамов
39:41
Даниэль Спронг
3-й период
55:55
Иван Дроздов
Статистика
Автомобилист
ЦСКА
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит