ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Отличились Прохор Полтапов (12-я минута), Максим Соркин (34) и Ник Эберт (37).
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 20 бросков по воротам, оформив восьмой шатаут в сезоне и 11-й в карьере. Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер провел 500-й матч в КХЛ.
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд и с 82 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (82) идет на аналогичной строчке на Востоке.
В следующем матче «Автомобилист» 16 марта на выезде сыграет против магнитогорского «Металлурга», ЦСКА в этот же день в гостях сыграет против новосибирской «Сибири».
Николай Заварухин
Игорь Никитин
Владимир Галкин
Дмитрий Гамзин
(00:00-36:37)
Дмитрий Гамзин
(c 36:51)
11:37
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Никита Нестеров)
32:29
Иван Дроздов
33:36
Максим Соркин
36:51
Ник Эберт
(Николай Коваленко, Никита Нестеров)
36:51
Семен Кизимов
37:07
Виталий Абрамов
39:41
Даниэль Спронг
55:55
Иван Дроздов
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
