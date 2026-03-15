«Пока есть страсть к хоккею — буду играть». Радулов — о продолжении карьеры

— Вы пропустили два последних матча. Решили взять паузу перед плей-офф?
— Совместное решение с тренерским штабом, которому надо проверить молодых. Дали отдохнуть. Почему нет?
— Вы подписали контракт с «Локомотивом» на следующий год. При этом не вели никаких переговоров, не выходили на рынок свободных агентов.
— Меня все устраивает в «Локомотиве». Ко мне хорошо относятся. Хороший город, хорошие болельщики, которые любят хоккей.
— Вас не обижает, когда называют Дедушкой?
— Не я же себя так называю. Как можно запретить людям выражать свое мнение?
— Действительно до сих пор получаете удовольствие от хоккея?
— Да, получаю. Когда не буду получать, это сразу станет видно.
— То есть и следующий год не будет последним?
— В этом возрасте загадывать сложно. Конечно, мне бы хотелось, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре. Пока она есть, все горит и тебе небезразлично, не обращаешь внимания не другие факторы.
— Может быть, что-то болит по утрам или после тяжелых матчей?
— Все равно с каждым годом становится тяжелее. Здоровье не обманешь. Например, тяжелее стал засыпать после игр. Когда игры идут часто, накапливаются микротравмы. Но это нормально. Поэтому приходится где-то больше готовиться, уделять дополнительное время восстановлению.
— Как живется в Ярославле? Есть ли хорошие рестораны?
— У нас на базе отлично кормят, очень хороший повар.
— Как дела в компьютерных играх? Кто-то обыгрывает?
— Молодежь! Подбирается потихоньку.
— Как сыновья?
— Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось что-то, занимается с удовольствием. Завтра — «папа, я не хочу, я устал». Разговариваешь с ними, доносишь до них суть, объясняешь, что, если занимаешься, надо заниматься все время, а не так, что сегодня хочу, а завтра не хочу.
— Евгений Кузнецов говорил, что не хотел бы, чтобы сын занимался хоккеем.
— У меня нет такого. Они проявляют желание, дома играют в хоккей, собирают наклейки, карточки с хоккеистами, ходят на хоккей, особенно когда ранние матчи. Заходят в раздевалку, им нравится эта атмосфера. Видно, что им это нравится. Пусть занимаются.
— Может быть, я ошибаюсь, но есть ощущение, что «Локомотив» все еще играет по системе Никитина и не перестраивается на систему Хартли. Сама команда внутри это решила.
— Я бы так не сказал. Костяк остался, все-таки мы с Игорем Валерьевичем прошли вместе четыре года. Это не сотрешь просто так. Мы многому научились. Хартли пришел со своим видением, он доносит его до нас. Когда-то это получается, когда-то нет. Но мы работаем над этим. Сейчас самая главная часть сезона. Посмотрим, как все будет работать.