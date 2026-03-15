Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
1
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.10
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
0
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.10
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.07
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.10
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
16.03
Монреаль
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
16.03
Миннесота
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.64
П2
4.38
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2

«Пока есть страсть к хоккею — буду играть». Радулов — о продолжении карьеры

Лидер «Локомотива» — о продлении контракта, хоккее Хартли и Никитина, детях и прозвище Дедушка.

Источник: ХК «Локомотив»

— Вы пропустили два последних матча. Решили взять паузу перед плей-офф?

— Совместное решение с тренерским штабом, которому надо проверить молодых. Дали отдохнуть. Почему нет?

— Вы подписали контракт с «Локомотивом» на следующий год. При этом не вели никаких переговоров, не выходили на рынок свободных агентов.

— Меня все устраивает в «Локомотиве». Ко мне хорошо относятся. Хороший город, хорошие болельщики, которые любят хоккей.

— Вас не обижает, когда называют Дедушкой?

— Не я же себя так называю. Как можно запретить людям выражать свое мнение?

— Действительно до сих пор получаете удовольствие от хоккея?

— Да, получаю. Когда не буду получать, это сразу станет видно.

— То есть и следующий год не будет последним?

— В этом возрасте загадывать сложно. Конечно, мне бы хотелось, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре. Пока она есть, все горит и тебе небезразлично, не обращаешь внимания не другие факторы.

— Может быть, что-то болит по утрам или после тяжелых матчей?

— Все равно с каждым годом становится тяжелее. Здоровье не обманешь. Например, тяжелее стал засыпать после игр. Когда игры идут часто, накапливаются микротравмы. Но это нормально. Поэтому приходится где-то больше готовиться, уделять дополнительное время восстановлению.

— Как живется в Ярославле? Есть ли хорошие рестораны?

— У нас на базе отлично кормят, очень хороший повар.

— Как дела в компьютерных играх? Кто-то обыгрывает?

— Молодежь! Подбирается потихоньку.

— Как сыновья?

— Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось что-то, занимается с удовольствием. Завтра — «папа, я не хочу, я устал». Разговариваешь с ними, доносишь до них суть, объясняешь, что, если занимаешься, надо заниматься все время, а не так, что сегодня хочу, а завтра не хочу.

— Евгений Кузнецов говорил, что не хотел бы, чтобы сын занимался хоккеем.

— У меня нет такого. Они проявляют желание, дома играют в хоккей, собирают наклейки, карточки с хоккеистами, ходят на хоккей, особенно когда ранние матчи. Заходят в раздевалку, им нравится эта атмосфера. Видно, что им это нравится. Пусть занимаются.

— Может быть, я ошибаюсь, но есть ощущение, что «Локомотив» все еще играет по системе Никитина и не перестраивается на систему Хартли. Сама команда внутри это решила.

— Я бы так не сказал. Костяк остался, все-таки мы с Игорем Валерьевичем прошли вместе четыре года. Это не сотрешь просто так. Мы многому научились. Хартли пришел со своим видением, он доносит его до нас. Когда-то это получается, когда-то нет. Но мы работаем над этим. Сейчас самая главная часть сезона. Посмотрим, как все будет работать.