«Сибирь» стала последним участником плей-офф КХЛ

«Сибирь» гарантировала себе участие в Кубке Гагарина после победы в домашнем матче регулярного чемпионата против московского ЦСКА (3:2). Новосибирский клуб, набравший 65 очков, стал недосягаем для хабаровского «Амура» с 60 очками. До конца регулярного чемпионата команда с Дальнего Востока проведет две встречи.