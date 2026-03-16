Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
1
:
Адмирал
1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
0
:
Автомобилист
2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
1
:
СКА
1
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт
:
Калгари
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси
:
Бостон
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
:
Юта
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо
:
Питтсбург
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Динамо М
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
«Сибирь» стала последним участником плей-офф КХЛ

Это стало известно после победы клуба над ЦСКА.

Источник: ХК "Сибирь"

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Новосибирская «Сибирь» стала последним участником предстоящего розыгрыша плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сибирь» гарантировала себе участие в Кубке Гагарина после победы в домашнем матче регулярного чемпионата против московского ЦСКА (3:2). Новосибирский клуб, набравший 65 очков, стал недосягаем для хабаровского «Амура» с 60 очками. До конца регулярного чемпионата команда с Дальнего Востока проведет две встречи.

От Западной конференции в плей-офф выступят ярославский «Локомотив», являющийся действующим победителем турнира, минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», ЦСКА, московские «Динамо» и «Спартак». Из Восточной конференции, помимо «Сибири», за кубок будут бороться победитель регулярного чемпионата магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».

Кубок Гагарина начнется 23 марта. Серии длятся до четырех побед. Стартовые две игры, а также пятые и седьмые встречи, если они понадобятся, пройдут на льду команд, которые заняли более высокое место в турнирной таблице.

Сибирь
3:2
0:0, 0:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11485 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Игорь Никитин
Вратари
Михаил Бердин
Александр Самонов
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
