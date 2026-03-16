«Сибирь» стала последним участником плей-офф КХЛ

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Новосибирская «Сибирь» стала последним участником предстоящего розыгрыша плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сибирь» гарантировала себе участие в Кубке Гагарина после победы в домашнем матче регулярного чемпионата против московского ЦСКА (3:2). Новосибирский клуб, набравший 65 очков, стал недосягаем для хабаровского «Амура» с 60 очками. До конца регулярного чемпионата команда с Дальнего Востока проведет две встречи.
От Западной конференции в плей-офф выступят ярославский «Локомотив», являющийся действующим победителем турнира, минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», ЦСКА, московские «Динамо» и «Спартак». Из Восточной конференции, помимо «Сибири», за кубок будут бороться победитель регулярного чемпионата магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».
Кубок Гагарина начнется 23 марта. Серии длятся до четырех побед. Стартовые две игры, а также пятые и седьмые встречи, если они понадобятся, пройдут на льду команд, которые заняли более высокое место в турнирной таблице.
