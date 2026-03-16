Стала известна первая пара плей-офф КХЛ

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь» встретятся в первом раунде плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первые два матча серии, которая длится до четырех побед, пройдут в Магнитогорске. Если для определения сильнейшего потребуется провести пятую и седьмую игру, то они также пройдут на домашнем льду «Металлурга», поскольку команда заняла более высокое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.
Остальные пары стартового раунда Кубка Гагарина станут известны позднее. Ранее ТАСС сообщал, что определились все участники предстоящего розыгрыша плей-офф КХЛ.
Старт розыгрыша Кубка Гагарина начнется 23 марта. Действующим победителем турнира является ярославский «Локомотив».